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Пушков прокомментировал назначение Паттеля главой ФБР - РИА Новости, 21.02.2025
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00:04 21.02.2025 (обновлено: 10:43 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/ssha-2000670475.html
Пушков прокомментировал назначение Паттеля главой ФБР
Пушков прокомментировал назначение Паттеля главой ФБР - РИА Новости, 21.02.2025
Пушков прокомментировал назначение Паттеля главой ФБР
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР) в США, заявил, что расследование... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T00:04:00+03:00
2025-02-21T10:43:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР) в США, заявил, что расследование расхищения помощи Киеву станет ударом по противникам американского президента Дональда Трампа в США и Европе, а также режиму Владимира Зеленского. Американский сенат в четверг одобрил назначение Пателя на пост главы ФБР. "Утверждение Кэша Паттеля на пост директора ФБР - очень важная новость. Это означает, что за расследование расхищения американской помощи Украине отныне выступают две ключевых фигуры администрации Трампа - Илон Маск как глава DOGE и новый шеф ФБР. Если оно будет проведено, а не утоплено его противниками, то это станет мощным тройным ударом - по врагам Трампа в США, противникам его политики в Европе и, разумеется, по режиму Зеленского", - написал Пушков в Telegram-канале. По его мнению, крайне важно то, что Паттель не является членом вашингтонского истеблишмента, а пришел из стана противников этого истеблишмента. "Вместе с Маском, Габбард и Кеннеди-младший он является "свежей кровью" в новой администрации. Эта четверка резко настроена против прежней политики США при Байдене и, прежде всего, его курса на безусловную поддержку Украины", - добавил политик. Ранее Трамп заявлял, что пришло время выяснить, куда делись все деньги, выделенные США на помощь Украине. Маск ранее заявил, что значительная часть денег, якобы отправленных Украине, на самом деле пошла на пользу американским политикам.
https://ria.ru/20250220/tramp-2000538701.html
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в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, илон маск, алексей пушков, фбр, кэш патель
В мире, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Илон Маск, Алексей Пушков, ФБР, Кэш Патель
Пушков прокомментировал назначение Паттеля главой ФБР

Пушков: расследование расхищения помощи Киеву станет ударом по врагам Трампа

© AP Photo / Matt RourkeГлава ФБР Кэш Патель
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Глава ФБР Кэш Патель
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР) в США, заявил, что расследование расхищения помощи Киеву станет ударом по противникам американского президента Дональда Трампа в США и Европе, а также режиму Владимира Зеленского.
Американский сенат в четверг одобрил назначение Пателя на пост главы ФБР.
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"Утверждение Кэша Паттеля на пост директора ФБР - очень важная новость. Это означает, что за расследование расхищения американской помощи Украине отныне выступают две ключевых фигуры администрации Трампа - Илон Маск как глава DOGE и новый шеф ФБР. Если оно будет проведено, а не утоплено его противниками, то это станет мощным тройным ударом - по врагам Трампа в США, противникам его политики в Европе и, разумеется, по режиму Зеленского", - написал Пушков в Telegram-канале.
По его мнению, крайне важно то, что Паттель не является членом вашингтонского истеблишмента, а пришел из стана противников этого истеблишмента.
«
"Вместе с Маском, Габбард и Кеннеди-младший он является "свежей кровью" в новой администрации. Эта четверка резко настроена против прежней политики США при Байдене и, прежде всего, его курса на безусловную поддержку Украины", - добавил политик.
Ранее Трамп заявлял, что пришло время выяснить, куда делись все деньги, выделенные США на помощь Украине. Маск ранее заявил, что значительная часть денег, якобы отправленных Украине, на самом деле пошла на пользу американским политикам.
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В миреСШАУкраинаЕвропаДональд ТрампИлон МаскАлексей ПушковФБРКэш Патель
 
 
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