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Пушков прокомментировал назначение Паттеля главой ФБР

Пушков прокомментировал назначение Паттеля главой ФБР - РИА Новости, 21.02.2025

Пушков прокомментировал назначение Паттеля главой ФБР

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР) в США, заявил, что расследование... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T00:04:00+03:00

2025-02-21T00:04:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя назначение Кэша Пателя на пост главы Федерального разведывательного бюро (ФБР) в США, заявил, что расследование расхищения помощи Киеву станет ударом по противникам американского президента Дональда Трампа в США и Европе, а также режиму Владимира Зеленского. Американский сенат в четверг одобрил назначение Пателя на пост главы ФБР. "Утверждение Кэша Паттеля на пост директора ФБР - очень важная новость. Это означает, что за расследование расхищения американской помощи Украине отныне выступают две ключевых фигуры администрации Трампа - Илон Маск как глава DOGE и новый шеф ФБР. Если оно будет проведено, а не утоплено его противниками, то это станет мощным тройным ударом - по врагам Трампа в США, противникам его политики в Европе и, разумеется, по режиму Зеленского", - написал Пушков в Telegram-канале. По его мнению, крайне важно то, что Паттель не является членом вашингтонского истеблишмента, а пришел из стана противников этого истеблишмента. "Вместе с Маском, Габбард и Кеннеди-младший он является "свежей кровью" в новой администрации. Эта четверка резко настроена против прежней политики США при Байдене и, прежде всего, его курса на безусловную поддержку Украины", - добавил политик. Ранее Трамп заявлял, что пришло время выяснить, куда делись все деньги, выделенные США на помощь Украине. Маск ранее заявил, что значительная часть денег, якобы отправленных Украине, на самом деле пошла на пользу американским политикам.

https://ria.ru/20250220/tramp-2000538701.html

https://ria.ru/20250220/gosduma-2000436608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, илон маск, алексей пушков, фбр, кэш патель