https://ria.ru/20250221/sputnik-2000925361.html

В Молдавии заблокировали Telegram-канал Sputnik

В Молдавии заблокировали Telegram-канал Sputnik - РИА Новости, 21.02.2025

В Молдавии заблокировали Telegram-канал Sputnik

В Молдавии заблокировали Telegram-канал агентства Sputnik Молдова, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.02.2025

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КИШИНЕВ, 21 фев — РИА Новости. В Молдавии заблокировали Telegram-канал агентства Sputnik Молдова, передает корреспондент РИА Новости.Cообщения о блокировке появились сегодня вечером. Представители СМИ пока не прокомментировали ситуацию. Власти республики также не уточнили причины блокировки.В сентябре прошлого года молдавские власти заблокировали доступ к сайту РИА Новости, а в октябре — к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Илана Шора, депутатов парламента от этого блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул.Под ограничение также попали каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также некоторых молдавских СМИ – TV6, MD24 и "Гагаузская республика".В последние годы в Молдавии закрыли десятки телеканалов и сайтов, среди них — радио Sputnik, "Комсомольская правда", "Российская газета", "Лента.ру", молдавские оппозиционные и русскоязычные телеканалы, такие как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV и другие. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. Российский МИД назвал действия Кишинева актом политической цензуры.

https://ria.ru/20250126/moldavija-1995550969.html

https://ria.ru/20250126/moldaviya-1995544406.html

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