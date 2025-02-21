https://ria.ru/20250221/sputnik-2000800875.html

У Sputnik появился первый официальный партнер в ЦАР

У Sputnik появился первый официальный партнер в ЦАР - РИА Новости, 21.02.2025

У Sputnik появился первый официальный партнер в ЦАР

Международное информационное агентство и радио Sputnik и Агентство печати Центральной Африки ACAP заключили соглашение о сотрудничестве – это первый документ в... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:07:00+03:00

2025-02-21T14:07:00+03:00

2025-02-21T14:10:00+03:00

цар

россия

sputnik

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik и Агентство печати Центральной Африки ACAP заключили соглашение о сотрудничестве – это первый документ в партнерском портфолио агентства, заключенный со СМИ этой страны. Подписание прошло при поддержке Посольства России в ЦАР.Документ подписали директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и генеральный директор ACAP Карл Нгребада. В рамках соглашения стороны договорились об обмене информационными материалами, использовании опыта друг друга в целях совместной успешной реализации различных проектов и проведения мероприятий.По итогам подписания Василий Пушков прокомментировал: "Медиа сотрудничество между российскими и африканскими СМИ развивается стремительно. ACAP стал еще одним партнером Медиагруппы на континенте. Для нас особенно важно налаживать сотрудничество со СМИ тех стран, которые являются стратегическими партнерами Российской Федерации".Карл Нгребада поблагодарил за внимание, оказываемое российской стороной к развитию сотрудничества с ЦАР. "Этот документ предоставит нашим журналистам доступ к выверенной информации для освещения событий, происходящих в России и в мире", - добавил он.Посол России в ЦАР Александр Михайлович Бикантов отметил: "Мы убеждены, что это сотрудничество откроет новые горизонты для развития медиапространства и укрепит дружественные связи между нашими странами".

https://ria.ru/20250219/matvienko-2000408623.html

https://ria.ru/20250207/sotrudnichestvo-1997925902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

цар, россия, sputnik