https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000888877.html

Спецоперация, 21 февраля: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР

Спецоперация, 21 февраля: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025

Спецоперация, 21 февраля: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР

Российские войска на разных направлениях освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T18:33:00+03:00

2025-02-21T18:33:00+03:00

2025-02-21T18:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

дональд трамп

денис шмыгаль

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997025144_302:591:2798:1995_1920x0_80_0_0_d5191ed7f8cff949841a395c48550520.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские войска на разных направлениях освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, за прошедшую неделю освобождено шесть населенных пунктов на разных направлениях СВО. Потери украинских войск за неделю составили до 9235 человек, следует из сводки Минобороны РФ. Средства ПВО России за неделю сбили два истребителя МиГ-29 ВСУ, 790 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны РФ. Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающим работу ВПК Украины, сообщило Минобороны РФ. В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен российским войскам сдались 58 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. На курском направлении за сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты CV-90 производства Швеции, четыре бронетранспортера, говорится в сводке военного ведомства. Военная помощь УкраинеВладимир Зеленский так разозлил президента США Дональда Трампа во время переговоров Вашингтона с Москвой, что американский лидер был на грани того, чтобы прекратить военную помощь Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников. По данным источников, Зеленский разгневал Трампа тем, что отказался от первоначального варианта сделки по украинским ресурсам, подверг критике встречу представителей РФ и США в Эр-Рияде и обвинил американского лидера в том, что он находится под влиянием дезинформации. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. Вместе с тем, Бельгия сможет начать поставки обещанных ранее Украине истребителей F-16 не ранее конца 2025 года, сообщил глава генштаба королевства Фредрик Вансина. В конце декабря прошлого года минобороны Бельгии сообщало, что не сможет до конца 2024 года начать поставку Украине истребителей F-16 в соответствии с данными ранее обещаниями. При этом в апреле прошлого года бывший министр обороны Людивин Дедондер заявляла, что королевство может поставить свои истребители F-16 Украине до конца 2024 года. Ранее сообщалось, что на значительную задержку в поставках Украине оказывает влияние отставание от графика поставок из США новых F-35 для бельгийских ВВС, которые должны заменить устаревшие F-16. На закупку беспилотниковПравительство Украины выделило 190,5 миллиона долларов на закупку беспилотников для ВСУ, сообщил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что правительство принимает решение о выделении еще 7,9 миллиарда гривен (190,5 миллиона долларов) на закупку дронов. Эти средства будут перенаправлены госслужбе спецсвязи и защиты информации, которая осуществит необходимые закупки. Он добавил, на Украине в январе производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом Шмыгаль отметил, что в стране производится только около трети от необходимого ей вооружения. Министр обороны Украины Рустем Умеров в декабре сообщал, что кабмин разрешил командирам воинских частей ВСУ закупать беспилотные системы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства без согласования с генштабом. До прекращения огня еще далекоКанцлер Германии Олаф Шольц считает, что до прекращения огня на Украине еще далеко, поэтому вопрос необходимости отправки миротворцев по-прежнему остается открытым. Он сказал, что совершенно неизвестно, будут ли это международные войска, войска ООН или что-то еще. По его словам, Европа и Германия не должны "оставлять Украину в одиночестве", чтобы она "и в мирное время имела сильную армию и могла защищаться". В свою очередь кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что пока не представляет себе сценария, при котором немецкие военные отправятся на Украину. Он отметил, что, возможно, однажды Украине понадобятся гарантии безопасности, но это невозможно, пока там идут боевые действия. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Европы тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.

https://ria.ru/20250221/dnr-2000880661.html

https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000778953.html

https://ria.ru/20250221/evrokomissiya-2000809751.html

https://ria.ru/20250221/germaniya-2000673138.html

https://ria.ru/20250219/tramp-2000393481.html

https://ria.ru/20250221/bespilotniki-2000687804.html

https://ria.ru/20250214/remont-1999453161.html

https://ria.ru/20250220/evrosoyuz-2000531085.html

https://ria.ru/20250219/mir-2000416338.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, дональд трамп, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы украины, хдс/хсс, оон, f-16, миг-29, f-35, в мире