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Спецоперация, 21 февраля: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000888877.html
Спецоперация, 21 февраля: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР
Спецоперация, 21 февраля: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 21.02.2025
Спецоперация, 21 февраля: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР
Российские войска на разных направлениях освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T18:33:00+03:00
2025-02-21T18:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
дональд трамп
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские войска на разных направлениях освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, за прошедшую неделю освобождено шесть населенных пунктов на разных направлениях СВО. Потери украинских войск за неделю составили до 9235 человек, следует из сводки Минобороны РФ. Средства ПВО России за неделю сбили два истребителя МиГ-29 ВСУ, 790 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны РФ. Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающим работу ВПК Украины, сообщило Минобороны РФ. В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен российским войскам сдались 58 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. На курском направлении за сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты CV-90 производства Швеции, четыре бронетранспортера, говорится в сводке военного ведомства. Военная помощь УкраинеВладимир Зеленский так разозлил президента США Дональда Трампа во время переговоров Вашингтона с Москвой, что американский лидер был на грани того, чтобы прекратить военную помощь Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников. По данным источников, Зеленский разгневал Трампа тем, что отказался от первоначального варианта сделки по украинским ресурсам, подверг критике встречу представителей РФ и США в Эр-Рияде и обвинил американского лидера в том, что он находится под влиянием дезинформации. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. Вместе с тем, Бельгия сможет начать поставки обещанных ранее Украине истребителей F-16 не ранее конца 2025 года, сообщил глава генштаба королевства Фредрик Вансина. В конце декабря прошлого года минобороны Бельгии сообщало, что не сможет до конца 2024 года начать поставку Украине истребителей F-16 в соответствии с данными ранее обещаниями. При этом в апреле прошлого года бывший министр обороны Людивин Дедондер заявляла, что королевство может поставить свои истребители F-16 Украине до конца 2024 года. Ранее сообщалось, что на значительную задержку в поставках Украине оказывает влияние отставание от графика поставок из США новых F-35 для бельгийских ВВС, которые должны заменить устаревшие F-16. На закупку беспилотниковПравительство Украины выделило 190,5 миллиона долларов на закупку беспилотников для ВСУ, сообщил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что правительство принимает решение о выделении еще 7,9 миллиарда гривен (190,5 миллиона долларов) на закупку дронов. Эти средства будут перенаправлены госслужбе спецсвязи и защиты информации, которая осуществит необходимые закупки. Он добавил, на Украине в январе производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом Шмыгаль отметил, что в стране производится только около трети от необходимого ей вооружения. Министр обороны Украины Рустем Умеров в декабре сообщал, что кабмин разрешил командирам воинских частей ВСУ закупать беспилотные системы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства без согласования с генштабом. До прекращения огня еще далекоКанцлер Германии Олаф Шольц считает, что до прекращения огня на Украине еще далеко, поэтому вопрос необходимости отправки миротворцев по-прежнему остается открытым. Он сказал, что совершенно неизвестно, будут ли это международные войска, войска ООН или что-то еще. По его словам, Европа и Германия не должны "оставлять Украину в одиночестве", чтобы она "и в мирное время имела сильную армию и могла защищаться". В свою очередь кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что пока не представляет себе сценария, при котором немецкие военные отправятся на Украину. Он отметил, что, возможно, однажды Украине понадобятся гарантии безопасности, но это невозможно, пока там идут боевые действия. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Европы тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
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украина, россия, сша, дональд трамп, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы украины, хдс/хсс, оон, f-16, миг-29, f-35, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ХДС/ХСС, ООН, F-16, МиГ-29, F-35, В мире

Спецоперация, 21 февраля: ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня "Град"
Боевая работа реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские войска на разных направлениях освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, за прошедшую неделю освобождено шесть населенных пунктов на разных направлениях СВО.
Российский триколор в населенном пункте Улаклы в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Бойцы "Юга" установили российский флаг в селе Улаклы в ДНР
Вчера, 18:03
Потери украинских войск за неделю составили до 9235 человек, следует из сводки Минобороны РФ.
Средства ПВО России за неделю сбили два истребителя МиГ-29 ВСУ, 790 украинских беспилотников, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 36 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по объектам газово-энергетической и портовой инфраструктуры, а также электроподстанции, обеспечивающим работу ВПК Украины, сообщило Минобороны РФ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю
Вчера, 13:18
В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен российским войскам сдались 58 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
На курском направлении за сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты CV-90 производства Швеции, четыре бронетранспортера, говорится в сводке военного ведомства.

Военная помощь Украине

Владимир Зеленский так разозлил президента США Дональда Трампа во время переговоров Вашингтона с Москвой, что американский лидер был на грани того, чтобы прекратить военную помощь Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновников.
По данным источников, Зеленский разгневал Трампа тем, что отказался от первоначального варианта сделки по украинским ресурсам, подверг критике встречу представителей РФ и США в Эр-Рияде и обвинил американского лидера в том, что он находится под влиянием дезинформации.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Еврокомиссия рассматривает возможность продолжения помощи Украине
Вчера, 14:39
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Вместе с тем, Бельгия сможет начать поставки обещанных ранее Украине истребителей F-16 не ранее конца 2025 года, сообщил глава генштаба королевства Фредрик Вансина.
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
В АдГ выступили против продолжения помощи Украине со стороны Германии
Вчера, 00:34
В конце декабря прошлого года минобороны Бельгии сообщало, что не сможет до конца 2024 года начать поставку Украине истребителей F-16 в соответствии с данными ранее обещаниями. При этом в апреле прошлого года бывший министр обороны Людивин Дедондер заявляла, что королевство может поставить свои истребители F-16 Украине до конца 2024 года.
Ранее сообщалось, что на значительную задержку в поставках Украине оказывает влияние отставание от графика поставок из США новых F-35 для бельгийских ВВС, которые должны заменить устаревшие F-16.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
США ничего не получат от Украины, несмотря на помощь, заявил Трамп
19 февраля, 19:45

На закупку беспилотников

Правительство Украины выделило 190,5 миллиона долларов на закупку беспилотников для ВСУ, сообщил в пятницу премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что правительство принимает решение о выделении еще 7,9 миллиарда гривен (190,5 миллиона долларов) на закупку дронов. Эти средства будут перенаправлены госслужбе спецсвязи и защиты информации, которая осуществит необходимые закупки.
Барражирующий дрон-камикадзе ZALA Ланцет - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
ZALA планирует увеличить дальность полета беспилотников
Вчера, 04:55
Он добавил, на Украине в январе производство беспилотников увеличилось в 10 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом Шмыгаль отметил, что в стране производится только около трети от необходимого ей вооружения.
Министр обороны Украины Рустем Умеров в декабре сообщал, что кабмин разрешил командирам воинских частей ВСУ закупать беспилотные системы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства без согласования с генштабом.
Алтайские студенты ремонтируют беспилотники для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Алтайские студенты ремонтируют беспилотники для участников спецоперации
14 февраля, 17:17

До прекращения огня еще далеко

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что до прекращения огня на Украине еще далеко, поэтому вопрос необходимости отправки миротворцев по-прежнему остается открытым.
Он сказал, что совершенно неизвестно, будут ли это международные войска, войска ООН или что-то еще. По его словам, Европа и Германия не должны "оставлять Украину в одиночестве", чтобы она "и в мирное время имела сильную армию и могла защищаться".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В ЕС не могут решить, отправлять ли представителя на переговоры по Украине
20 февраля, 13:14
В свою очередь кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что пока не представляет себе сценария, при котором немецкие военные отправятся на Украину.
Он отметил, что, возможно, однажды Украине понадобятся гарантии безопасности, но это невозможно, пока там идут боевые действия.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Европы тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Премьер Словакии прокомментировал переговоры о мире с Украиной
19 февраля, 22:47
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДональд ТрампДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныХДС/ХССООНF-16МиГ-29F-35В мире
 
 
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