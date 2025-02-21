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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 21.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю
Подразделения группировки "Запад" за неделю нанесли поражение живой силе и технике 10 украинских бригад, потери противника составили более 1315 военнослужащих,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:18:00+03:00
2025-02-21T13:18:00+03:00
2025-02-21T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Подразделения группировки "Запад" за неделю нанесли поражение живой силе и технике 10 украинских бригад, потери противника составили более 1315 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1315 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, в том числе восемь бронетранспортеров М113 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 13 по 21 февраля.Также за этот период были уничтожены 39 автомобилей, 36 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 производства стран НАТО, десять станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.Кроме того, группировка войск "Запад" освободила Фиголевку и Ямполовку в Донецкой Народной Республике.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли более 1315 военнослужащих в зоне действий "Запада" за неделю