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Российские бойцы сообщают о подземных укрепрайонах ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 21.02.2025
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Российские бойцы сообщают о подземных укрепрайонах ВСУ у Часова Яра
Российские бойцы сообщают о подземных укрепрайонах ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 21.02.2025
Российские бойцы сообщают о подземных укрепрайонах ВСУ у Часова Яра
Укрепрайоны ВСУ у Часова Яра уходят на несколько этажей под землю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:17:00+03:00
2025-02-21T07:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Укрепрайоны ВСУ у Часова Яра уходят на несколько этажей под землю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". "Части и подразделения Добровольческого корпуса продолжают вести активную боевую работу на часовяровском и орехововасильевском направлениях. Противником на протяжении многих лет создавались оборудованные в инженерном отношении заглубленные на несколько этажей пункты обороны", - сообщили в корпусе. Собеседник агентства уточнил, что основная задача, которую ставит российское командование корпуса – сохранение личного состава. "Это достигается разведкой и наблюдением, выявлением и подавлением укреплений и огневых точек противника всеми средствами огневого поражения, умелыми штурмовыми действиями", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские бойцы сообщают о подземных укрепрайонах ВСУ у Часова Яра

Укрепрайоны ВСУ у Часова Яра уходят на несколько этажей под землю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы Добровольческого корпуса
Бойцы Добровольческого корпуса - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Укрепрайоны ВСУ у Часова Яра уходят на несколько этажей под землю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг".
"Части и подразделения Добровольческого корпуса продолжают вести активную боевую работу на часовяровском и орехововасильевском направлениях. Противником на протяжении многих лет создавались оборудованные в инженерном отношении заглубленные на несколько этажей пункты обороны", - сообщили в корпусе.
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Собеседник агентства уточнил, что основная задача, которую ставит российское командование корпуса – сохранение личного состава.
"Это достигается разведкой и наблюдением, выявлением и подавлением укреплений и огневых точек противника всеми средствами огневого поражения, умелыми штурмовыми действиями", - уточнили в пресс-службе.
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