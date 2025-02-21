https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000696246.html

Российские бойцы сообщают о подземных укрепрайонах ВСУ у Часова Яра

Российские бойцы сообщают о подземных укрепрайонах ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 21.02.2025

Российские бойцы сообщают о подземных укрепрайонах ВСУ у Часова Яра

Укрепрайоны ВСУ у Часова Яра уходят на несколько этажей под землю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T07:17:00+03:00

2025-02-21T07:17:00+03:00

2025-02-21T07:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Укрепрайоны ВСУ у Часова Яра уходят на несколько этажей под землю, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". "Части и подразделения Добровольческого корпуса продолжают вести активную боевую работу на часовяровском и орехововасильевском направлениях. Противником на протяжении многих лет создавались оборудованные в инженерном отношении заглубленные на несколько этажей пункты обороны", - сообщили в корпусе. Собеседник агентства уточнил, что основная задача, которую ставит российское командование корпуса – сохранение личного состава. "Это достигается разведкой и наблюдением, выявлением и подавлением укреплений и огневых точек противника всеми средствами огневого поражения, умелыми штурмовыми действиями", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность