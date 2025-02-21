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Российские артиллеристы пресекают активность ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 21.02.2025
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Российские артиллеристы пресекают активность ВСУ в Курском приграничье
Российские артиллеристы пресекают активность ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 21.02.2025
Российские артиллеристы пресекают активность ВСУ в Курском приграничье
Артиллеристы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" пресекают проявления активности ВСУ в курском приграничье, рассказал... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:12:00+03:00
2025-02-21T07:12:00+03:00
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безопасность
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КУРСК, 21 фев - РИА Новости. Артиллеристы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" пресекают проявления активности ВСУ в курском приграничье, рассказал РИА Новости командир артдивизиона с позывным "Оскол". "С приходом морозов активность противника в районе боевых действий усилилась, потому что пути движения подмерзли и, соответственно, для движения техники более благоприятные условия, соответственно, противник в районе боевых действий тоже ведет активную ротацию подразделений, но в зоне нашей ответственности наносим комплексное огневое поражение во взаимодействии с остальными родами войск", - рассказал командир. Он отметил четкое и налаженное взаимодействие между подразделениями БПЛА, операторами ударных дронов и артиллерией. "Сейчас наносили огневое поражение. Там противник в лесополосе оборудовал огневые точки, по сути, небольшая линия обороны в лесополосе. Соответственно, по этой лесополосе сейчас наносили огневое поражение", - добавил "Оскол".
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Российские артиллеристы пресекают активность ВСУ в Курском приграничье

Артиллеристы группировки "Север" пресекают активность ВСУ в Курском приграничье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи
Боевая работа артиллерийской батареи - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийской батареи. Архивное фото
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КУРСК, 21 фев - РИА Новости. Артиллеристы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" пресекают проявления активности ВСУ в курском приграничье, рассказал РИА Новости командир артдивизиона с позывным "Оскол".
"С приходом морозов активность противника в районе боевых действий усилилась, потому что пути движения подмерзли и, соответственно, для движения техники более благоприятные условия, соответственно, противник в районе боевых действий тоже ведет активную ротацию подразделений, но в зоне нашей ответственности наносим комплексное огневое поражение во взаимодействии с остальными родами войск", - рассказал командир.
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Он отметил четкое и налаженное взаимодействие между подразделениями БПЛА, операторами ударных дронов и артиллерией.
"Сейчас наносили огневое поражение. Там противник в лесополосе оборудовал огневые точки, по сути, небольшая линия обороны в лесополосе. Соответственно, по этой лесополосе сейчас наносили огневое поражение", - добавил "Оскол".
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