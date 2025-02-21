https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000695832.html

Российские артиллеристы пресекают активность ВСУ в Курском приграничье

Российские артиллеристы пресекают активность ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 21.02.2025

Российские артиллеристы пресекают активность ВСУ в Курском приграничье

Артиллеристы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" пресекают проявления активности ВСУ в курском приграничье, рассказал... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T07:12:00+03:00

2025-02-21T07:12:00+03:00

2025-02-21T07:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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КУРСК, 21 фев - РИА Новости. Артиллеристы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" пресекают проявления активности ВСУ в курском приграничье, рассказал РИА Новости командир артдивизиона с позывным "Оскол". "С приходом морозов активность противника в районе боевых действий усилилась, потому что пути движения подмерзли и, соответственно, для движения техники более благоприятные условия, соответственно, противник в районе боевых действий тоже ведет активную ротацию подразделений, но в зоне нашей ответственности наносим комплексное огневое поражение во взаимодействии с остальными родами войск", - рассказал командир. Он отметил четкое и налаженное взаимодействие между подразделениями БПЛА, операторами ударных дронов и артиллерией. "Сейчас наносили огневое поражение. Там противник в лесополосе оборудовал огневые точки, по сути, небольшая линия обороны в лесополосе. Соответственно, по этой лесополосе сейчас наносили огневое поражение", - добавил "Оскол".

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины