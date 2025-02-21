https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000694933.html

Добровольцы ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра

Добровольцы ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра - РИА Новости, 21.02.2025

Добровольцы ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра

Добровольцы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T07:05:00+03:00

2025-02-21T07:05:00+03:00

2025-02-21T07:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Добровольцы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. "На данный момент бригада "Север-V" ведет зачистку Григоровки", - сообщили в пресс-службе. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

часов яр

артемовск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, часов яр, артемовск