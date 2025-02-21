https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000694933.html
Добровольцы ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра
Добровольцы ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра - РИА Новости, 21.02.2025
Добровольцы ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра
Добровольцы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:05:00+03:00
2025-02-21T07:05:00+03:00
2025-02-21T07:05:00+03:00
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Добровольцы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. "На данный момент бригада "Север-V" ведет зачистку Григоровки", - сообщили в пресс-службе. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, часов яр, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Артемовск
Добровольцы ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра
Добровольцы бригады "Север-V" ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра