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Добровольцы ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра - РИА Новости, 21.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000694933.html
Добровольцы ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра
Добровольцы ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра - РИА Новости, 21.02.2025
Добровольцы ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра
Добровольцы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:05:00+03:00
2025-02-21T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
часов яр
артемовск
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Добровольцы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. "На данный момент бригада "Север-V" ведет зачистку Григоровки", - сообщили в пресс-службе. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
часов яр
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в мире, донецкая народная республика, часов яр, артемовск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Артемовск
Добровольцы ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра

Добровольцы бригады "Север-V" ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Добровольцы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг", ведут зачистку Григоровки севернее Часова Яра в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса.
"На данный момент бригада "Север-V" ведет зачистку Григоровки", - сообщили в пресс-службе.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрАртемовск
 
 
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