https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000691740.html

Российские войска вошли в село Пятихатки, заявил Рогов

Российские войска вошли в село Пятихатки, заявил Рогов - РИА Новости, 21.02.2025

Российские войска вошли в село Пятихатки, заявил Рогов

Российские войска зашли в захваченное ВСУ в ходе контрнаступления 2023 года село Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области, и закрепились... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T06:14:00+03:00

2025-02-21T06:14:00+03:00

2025-02-21T06:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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пятихатки

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вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Российские войска зашли в захваченное ВСУ в ходе контрнаступления 2023 года село Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области, и закрепились там, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Пятихатки основаны в 1890 году. В июне 2023 года, в ходе контрнаступления оно было оккупировано ВСУ. "На степногорском направлении произошло смещение линии фронта. Наши войска вошли в Пятихатки и закрепились там. За полное освобождение села идут бои", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область

пятихатки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, пятихатки, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность