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Российские войска вошли в село Пятихатки, заявил Рогов - РИА Новости, 21.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:14 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000691740.html
Российские войска вошли в село Пятихатки, заявил Рогов
Российские войска вошли в село Пятихатки, заявил Рогов - РИА Новости, 21.02.2025
Российские войска вошли в село Пятихатки, заявил Рогов
Российские войска зашли в захваченное ВСУ в ходе контрнаступления 2023 года село Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области, и закрепились... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:14:00+03:00
2025-02-21T06:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
пятихатки
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Российские войска зашли в захваченное ВСУ в ходе контрнаступления 2023 года село Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области, и закрепились там, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Пятихатки основаны в 1890 году. В июне 2023 года, в ходе контрнаступления оно было оккупировано ВСУ. "На степногорском направлении произошло смещение линии фронта. Наши войска вошли в Пятихатки и закрепились там. За полное освобождение села идут бои", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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россия, запорожская область, пятихатки, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Пятихатки, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска вошли в село Пятихатки, заявил Рогов

Рогов: российские войска вошли в захваченное ВСУ в 2023 году село Пятихатки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня "Град"
Боевая работа реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Российские войска зашли в захваченное ВСУ в ходе контрнаступления 2023 года село Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области, и закрепились там, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Пятихатки основаны в 1890 году. В июне 2023 года, в ходе контрнаступления оно было оккупировано ВСУ.
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16 февраля, 08:00
"На степногорском направлении произошло смещение линии фронта. Наши войска вошли в Пятихатки и закрепились там. За полное освобождение села идут бои", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьПятихаткиВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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