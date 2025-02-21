https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000689145.html
Бойцы группировки "Центр" готовятся к бою на полигоне в зоне СВО
Бойцы группировки "Центр" готовятся к бою на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 21.02.2025
Бойцы группировки "Центр" готовятся к бою на полигоне в зоне СВО
Военнослужащие группировки войск "Центр" перед выполнением боевых задач проходят обучение на боевых машинах поддержки танков БМПТ "Терминатор" на полигоне в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T05:13:00+03:00
2025-02-21T05:13:00+03:00
2025-02-21T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" перед выполнением боевых задач проходят обучение на боевых машинах поддержки танков БМПТ "Терминатор" на полигоне в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипажи боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор" группировки войск "Центр" продолжают оттачивать навыки на тыловых полигонах перед выполнением боевых задач на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве. В оборонном ведомстве отметили, что опытные экипажи БМПТ "Терминатор" делятся опытом с вновь прибывшими военнослужащими, обучают их новым тактическим приемам, проводят скоростное вождение, стрельбу прямой наводкой, а также с закрытых огневых позиций. "Прикрытие танков на поле боя, быстрое подавление живой силы противника и легкобронированной и бронированной техники. Комплекс управляемого вооружения БМПТ позволяет это быстро и точно уничтожать все огневые средства или бронетехнику противника. Боевая машина уничтожает огневые средства, возможные, которые выявляет разведка, и уже танк спокойно работает по огневым точкам, опорникам противника", – рассказал командир взвода Владимир Лобканов.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы группировки "Центр" готовятся к бою на полигоне в зоне СВО
Минобороны: экипажи БМПТ "Терминатор" проходят обучение на полигоне в зоне СВО
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" перед выполнением боевых задач проходят обучение на боевых машинах поддержки танков БМПТ "Терминатор" на полигоне в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Экипажи боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор" группировки войск "Центр" продолжают оттачивать навыки на тыловых полигонах перед выполнением боевых задач на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве.
В оборонном ведомстве отметили, что опытные экипажи БМПТ "Терминатор" делятся опытом с вновь прибывшими военнослужащими, обучают их новым тактическим приемам, проводят скоростное вождение, стрельбу прямой наводкой, а также с закрытых огневых позиций.
"Прикрытие танков на поле боя, быстрое подавление живой силы противника и легкобронированной и бронированной техники. Комплекс управляемого вооружения БМПТ позволяет это быстро и точно уничтожать все огневые средства или бронетехнику противника. Боевая машина уничтожает огневые средства, возможные, которые выявляет разведка, и уже танк спокойно работает по огневым точкам, опорникам противника", – рассказал командир взвода Владимир Лобканов.