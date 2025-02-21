https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000689145.html

Бойцы группировки "Центр" готовятся к бою на полигоне в зоне СВО

Бойцы группировки "Центр" готовятся к бою на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 21.02.2025

Бойцы группировки "Центр" готовятся к бою на полигоне в зоне СВО

Военнослужащие группировки войск "Центр" перед выполнением боевых задач проходят обучение на боевых машинах поддержки танков БМПТ "Терминатор" на полигоне в... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T05:13:00+03:00

2025-02-21T05:13:00+03:00

2025-02-21T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" перед выполнением боевых задач проходят обучение на боевых машинах поддержки танков БМПТ "Терминатор" на полигоне в зоне СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Экипажи боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор" группировки войск "Центр" продолжают оттачивать навыки на тыловых полигонах перед выполнением боевых задач на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве. В оборонном ведомстве отметили, что опытные экипажи БМПТ "Терминатор" делятся опытом с вновь прибывшими военнослужащими, обучают их новым тактическим приемам, проводят скоростное вождение, стрельбу прямой наводкой, а также с закрытых огневых позиций. "Прикрытие танков на поле боя, быстрое подавление живой силы противника и легкобронированной и бронированной техники. Комплекс управляемого вооружения БМПТ позволяет это быстро и точно уничтожать все огневые средства или бронетехнику противника. Боевая машина уничтожает огневые средства, возможные, которые выявляет разведка, и уже танк спокойно работает по огневым точкам, опорникам противника", – рассказал командир взвода Владимир Лобканов.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)