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Ударные дроны группы "Центр" позволили дезорганизовать ВСУ - РИА Новости, 21.02.2025
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Ударные дроны группы "Центр" позволили дезорганизовать ВСУ
Ударные дроны группы "Центр" позволили дезорганизовать ВСУ - РИА Новости, 21.02.2025
Ударные дроны группы "Центр" позволили дезорганизовать ВСУ
Расчеты ударных дронов группировки "Центр" дезорганизовали связь на крупном "опорнике" ВСУ на красноармейском направлении, это позволило российским штурмовикам... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T05:12:00+03:00
2025-02-21T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 21 фев – РИА Новости. Расчеты ударных дронов группировки "Центр" дезорганизовали связь на крупном "опорнике" ВСУ на красноармейском направлении, это позволило российским штурмовикам овладеть позициями и взять военнопленных, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе боевой работы расчёты FPV-дронов на оптоволокне и дронов с системой сброса батальона "Атлант" 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили подвал с аппаратурой связи, которая обеспечивала взаимодействие между подразделениями ВСУ, а также выносную антенну связи на ротном опорном пункте украинских боевиков", - сообщили в МО РФ. Там подчеркнули, что уничтожение системы управления позволило дезорганизовать обороняющиеся подразделения противника между собой. Это обеспечило штурмовым группам успешное овладение крупным ротным опорным пунктом украинской армии. "Кроме этого, расчёты БПЛА заставили сдаться в плен боевиков ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Ударные дроны группы "Центр" позволили дезорганизовать ВСУ

Расчеты дронов "Центр" помогли взять крупный опорник ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОператоры БПЛА "Орлан-30"
Операторы БПЛА Орлан-30 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Операторы БПЛА "Орлан-30". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 фев – РИА Новости. Расчеты ударных дронов группировки "Центр" дезорганизовали связь на крупном "опорнике" ВСУ на красноармейском направлении, это позволило российским штурмовикам овладеть позициями и взять военнопленных, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе боевой работы расчёты FPV-дронов на оптоволокне и дронов с системой сброса батальона "Атлант" 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили подвал с аппаратурой связи, которая обеспечивала взаимодействие между подразделениями ВСУ, а также выносную антенну связи на ротном опорном пункте украинских боевиков", - сообщили в МО РФ.
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Там подчеркнули, что уничтожение системы управления позволило дезорганизовать обороняющиеся подразделения противника между собой. Это обеспечило штурмовым группам успешное овладение крупным ротным опорным пунктом украинской армии.
"Кроме этого, расчёты БПЛА заставили сдаться в плен боевиков ВСУ", - добавили в МО РФ.
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