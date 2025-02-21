https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000688812.html

Ударные дроны группы "Центр" позволили дезорганизовать ВСУ

Ударные дроны группы "Центр" позволили дезорганизовать ВСУ - РИА Новости, 21.02.2025

Ударные дроны группы "Центр" позволили дезорганизовать ВСУ

Расчеты ударных дронов группировки "Центр" дезорганизовали связь на крупном "опорнике" ВСУ на красноармейском направлении, это позволило российским штурмовикам... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T05:12:00+03:00

2025-02-21T05:12:00+03:00

2025-02-21T05:12:00+03:00

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ЛУГАНСК, 21 фев – РИА Новости. Расчеты ударных дронов группировки "Центр" дезорганизовали связь на крупном "опорнике" ВСУ на красноармейском направлении, это позволило российским штурмовикам овладеть позициями и взять военнопленных, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе боевой работы расчёты FPV-дронов на оптоволокне и дронов с системой сброса батальона "Атлант" 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили подвал с аппаратурой связи, которая обеспечивала взаимодействие между подразделениями ВСУ, а также выносную антенну связи на ротном опорном пункте украинских боевиков", - сообщили в МО РФ. Там подчеркнули, что уничтожение системы управления позволило дезорганизовать обороняющиеся подразделения противника между собой. Это обеспечило штурмовым группам успешное овладение крупным ротным опорным пунктом украинской армии. "Кроме этого, расчёты БПЛА заставили сдаться в плен боевиков ВСУ", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность