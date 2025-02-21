https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000688655.html

Артиллеристы уничтожили минометные позиции ВСУ в зоне СВО

Артиллеристы уничтожили минометные позиции ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 21.02.2025

Артиллеристы уничтожили минометные позиции ВСУ в зоне СВО

Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили минометные позиции, американскую гаубицу М777, пикапы и пехоту ВСУ в зоне СВО,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T05:08:00+03:00

2025-02-21T05:08:00+03:00

2025-02-21T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили минометные позиции, американскую гаубицу М777, пикапы и пехоту ВСУ в зоне СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили два 120-миллиметрового миномета, гаубицу М777 производства США, пикапы и живую силу ВСУ", - сообщили в МО. В оборонном ведомстве уточнили, что артиллеристы группировки работают в круглосуточном режиме. "Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций", - дополнили в МО.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность