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Артиллеристы уничтожили минометные позиции ВСУ в зоне СВО
Артиллеристы уничтожили минометные позиции ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 21.02.2025
Артиллеристы уничтожили минометные позиции ВСУ в зоне СВО
Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили минометные позиции, американскую гаубицу М777, пикапы и пехоту ВСУ в зоне СВО,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T05:08:00+03:00
2025-02-21T05:08:00+03:00
2025-02-21T05:08:00+03:00
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили минометные позиции, американскую гаубицу М777, пикапы и пехоту ВСУ в зоне СВО, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили два 120-миллиметрового миномета, гаубицу М777 производства США, пикапы и живую силу ВСУ", - сообщили в МО. В оборонном ведомстве уточнили, что артиллеристы группировки работают в круглосуточном режиме. "Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела, используя тактику частых смен огневых позиций", - дополнили в МО.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Артиллеристы уничтожили минометные позиции ВСУ в зоне СВО
ВС России уничтожили минометы, гаубицу М777 и пехоту ВСУ в зоне СВО