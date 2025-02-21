https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000688497.html

Экипаж вертолета Ка-52м уничтожил военную технику и личный состав ВСУ

Экипаж вертолета Ка-52м уничтожил военную технику и личный состав ВСУ - РИА Новости, 21.02.2025

Экипаж вертолета Ка-52м уничтожил военную технику и личный состав ВСУ

Российский экипаж вертолета Ка-52м уничтожил военную технику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T05:08:00+03:00

2025-02-21T05:08:00+03:00

2025-02-21T05:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский экипаж вертолета Ка-52м уничтожил военную технику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны."Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении. Уточняется, что экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ, скрытом в лесистой местности."По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета", — сообщили в ведомстве.По данным Минобороны от четверга, за сутки Украина потеряла более 160 военных на этом направлении. Она также лишилась двух танков, двух БМП Bradley, бронетранспортера, десяти боевых бронированных машин, восьми автомобилей, пятии артиллерийских орудий и четырех минометов, а также трех пунктов управления БПЛА.

https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность