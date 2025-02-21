https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000688171.html

Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 21.02.2025

Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

Расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион" 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" поразил технику и живую силу... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T05:04:00+03:00

2025-02-21T05:04:00+03:00

2025-02-21T05:04:00+03:00

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вооруженные силы украины

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион" 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" поразил технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сорвав ротацию противника. Об этом сообщил журналистам командир артиллерийской батареи с позывным "Ольха". "Последний раз у нас была цель - скопление личного состава и бронетехника противника. Выехали на огневую позицию, быстро отработали, ушли на перекат", - сказал он. По словам офицера, удар, который был нанесен после воздушной разведки с БПЛА, позволил сорвать ротацию сил ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения. Он добавил, что противник в последнее время стал более осторожен в части маскировки и располагает рядом не более двух единиц военной техники, чтобы усложнить ее поражение. В Запорожской области артиллеристы группировки войск "Днепр" продолжают выполнять задачи по подавлению батарей и пунктов управления, уничтожению складов вооружения, техники и личного состава ВСУ.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность