https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000688171.html
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 21.02.2025
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
Расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион" 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" поразил технику и живую силу... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T05:04:00+03:00
2025-02-21T05:04:00+03:00
2025-02-21T05:04:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион" 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" поразил технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сорвав ротацию противника. Об этом сообщил журналистам командир артиллерийской батареи с позывным "Ольха". "Последний раз у нас была цель - скопление личного состава и бронетехника противника. Выехали на огневую позицию, быстро отработали, ушли на перекат", - сказал он. По словам офицера, удар, который был нанесен после воздушной разведки с БПЛА, позволил сорвать ротацию сил ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения. Он добавил, что противник в последнее время стал более осторожен в части маскировки и располагает рядом не более двух единиц военной техники, чтобы усложнить ее поражение. В Запорожской области артиллеристы группировки войск "Днепр" продолжают выполнять задачи по подавлению батарей и пунктов управления, уничтожению складов вооружения, техники и личного состава ВСУ.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
Российский расчет установки "Пион" сорвал ротацию ВСУ на Ореховском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион" 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" поразил технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сорвав ротацию противника.
Об этом сообщил журналистам командир артиллерийской батареи с позывным "Ольха".
"Последний раз у нас была цель - скопление личного состава и бронетехника противника. Выехали на огневую позицию, быстро отработали, ушли на перекат", - сказал он.
По словам офицера, удар, который был нанесен после воздушной разведки с БПЛА, позволил сорвать ротацию сил ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения. Он добавил, что противник в последнее время стал более осторожен в части маскировки и располагает рядом не более двух единиц военной техники, чтобы усложнить ее поражение.
В Запорожской области артиллеристы группировки войск "Днепр" продолжают выполнять задачи по подавлению батарей и пунктов управления, уничтожению складов вооружения, техники и личного состава ВСУ.