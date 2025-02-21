Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000688171.html
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 21.02.2025
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении
Расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион" 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" поразил технику и живую силу... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T05:04:00+03:00
2025-02-21T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833119680_0:0:3379:1901_1920x0_80_0_0_13c4d60af5f05663419dc4ec7c13f061.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион" 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" поразил технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сорвав ротацию противника. Об этом сообщил журналистам командир артиллерийской батареи с позывным "Ольха". "Последний раз у нас была цель - скопление личного состава и бронетехника противника. Выехали на огневую позицию, быстро отработали, ушли на перекат", - сказал он. По словам офицера, удар, который был нанесен после воздушной разведки с БПЛА, позволил сорвать ротацию сил ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения. Он добавил, что противник в последнее время стал более осторожен в части маскировки и располагает рядом не более двух единиц военной техники, чтобы усложнить ее поражение. В Запорожской области артиллеристы группировки войск "Днепр" продолжают выполнять задачи по подавлению батарей и пунктов управления, уничтожению складов вооружения, техники и личного состава ВСУ.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833119680_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_9b08a943b5c3b2ce3e8ce343e58eb9d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении

Российский расчет установки "Пион" сорвал ротацию ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкАртиллеристы ведут огонь из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион"
Артиллеристы ведут огонь из самоходной артиллерийской установки 2С7 Пион - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Артиллеристы ведут огонь из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион" 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" поразил технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сорвав ротацию противника.
Об этом сообщил журналистам командир артиллерийской батареи с позывным "Ольха".
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Такого все больше. Чем российская армия удивляет ВСУ
16 февраля, 08:00
"Последний раз у нас была цель - скопление личного состава и бронетехника противника. Выехали на огневую позицию, быстро отработали, ушли на перекат", - сказал он.
По словам офицера, удар, который был нанесен после воздушной разведки с БПЛА, позволил сорвать ротацию сил ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения. Он добавил, что противник в последнее время стал более осторожен в части маскировки и располагает рядом не более двух единиц военной техники, чтобы усложнить ее поражение.
В Запорожской области артиллеристы группировки войск "Днепр" продолжают выполнять задачи по подавлению батарей и пунктов управления, уничтожению складов вооружения, техники и личного состава ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала