https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000687633.html

Над Кинбурнской косой с начала года сбили 16 дронов "Баба-яга"

Над Кинбурнской косой с начала года сбили 16 дронов "Баба-яга" - РИА Новости, 21.02.2025

Над Кинбурнской косой с начала года сбили 16 дронов "Баба-яга"

С начала года над Кинбурнской косой уничтожено 16 дронов "Баба-яга", сообщил РИА Новости замполит казачьей бригады "Дон" с позывным "Беларус". РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T04:51:00+03:00

2025-02-21T04:51:00+03:00

2025-02-21T04:51:00+03:00

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херсонская область

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. С начала года над Кинбурнской косой уничтожено 16 дронов "Баба-яга", сообщил РИА Новости замполит казачьей бригады "Дон" с позывным "Беларус". "Добровольцы казачьей сотни "Амур" БАРС 4, находящиеся в оперативном подчинении казачьей бригады "Дон" добровольческого штурмового корпуса, совместно с морской пехотой ВС РФ, сбили очередной дрон типа "Баба-Яга". С начала этого года это уже 16-й дрон, который уничтожен над Кинбурнской косой", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что добровольцы казачьего подразделения с каждым днем все более эффективно уничтожают дроны типа "Баба-яга". "Белорус" предоставил видео, на котором видны остатки сбитого украинского дрона. Кинбурнская коса — песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Сейчас входит в состав Херсонской области и контролируется российскими войсками. Прежде западная часть полуострова находилась в составе Николаевской области Украины, но местные жители проголосовали за вхождение в состав России.

https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, черное море, херсонская область , безопасность