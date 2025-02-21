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Над Кинбурнской косой с начала года сбили 16 дронов "Баба-яга" - РИА Новости, 21.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:51 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000687633.html
Над Кинбурнской косой с начала года сбили 16 дронов "Баба-яга"
Над Кинбурнской косой с начала года сбили 16 дронов "Баба-яга" - РИА Новости, 21.02.2025
Над Кинбурнской косой с начала года сбили 16 дронов "Баба-яга"
С начала года над Кинбурнской косой уничтожено 16 дронов "Баба-яга", сообщил РИА Новости замполит казачьей бригады "Дон" с позывным "Беларус". РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T04:51:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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черное море
херсонская область
безопасность
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. С начала года над Кинбурнской косой уничтожено 16 дронов "Баба-яга", сообщил РИА Новости замполит казачьей бригады "Дон" с позывным "Беларус". "Добровольцы казачьей сотни "Амур" БАРС 4, находящиеся в оперативном подчинении казачьей бригады "Дон" добровольческого штурмового корпуса, совместно с морской пехотой ВС РФ, сбили очередной дрон типа "Баба-Яга". С начала этого года это уже 16-й дрон, который уничтожен над Кинбурнской косой", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что добровольцы казачьего подразделения с каждым днем все более эффективно уничтожают дроны типа "Баба-яга". "Белорус" предоставил видео, на котором видны остатки сбитого украинского дрона. Кинбурнская коса — песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Сейчас входит в состав Херсонской области и контролируется российскими войсками. Прежде западная часть полуострова находилась в составе Николаевской области Украины, но местные жители проголосовали за вхождение в состав России.
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
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россия, черное море, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Херсонская область , Безопасность
Над Кинбурнской косой с начала года сбили 16 дронов "Баба-яга"

Боец Беларус: с начала года над Кинбурнской косой сбили 16 дронов "Баба-яга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. С начала года над Кинбурнской косой уничтожено 16 дронов "Баба-яга", сообщил РИА Новости замполит казачьей бригады "Дон" с позывным "Беларус".
"Добровольцы казачьей сотни "Амур" БАРС 4, находящиеся в оперативном подчинении казачьей бригады "Дон" добровольческого штурмового корпуса, совместно с морской пехотой ВС РФ, сбили очередной дрон типа "Баба-Яга". С начала этого года это уже 16-й дрон, который уничтожен над Кинбурнской косой", - сказал собеседник агентства.
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Также он отметил, что добровольцы казачьего подразделения с каждым днем все более эффективно уничтожают дроны типа "Баба-яга".
"Белорус" предоставил видео, на котором видны остатки сбитого украинского дрона.
Кинбурнская коса — песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Сейчас входит в состав Херсонской области и контролируется российскими войсками. Прежде западная часть полуострова находилась в составе Николаевской области Украины, но местные жители проголосовали за вхождение в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореХерсонская областьБезопасность
 
 
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