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Российские военные уничтожили здание ВСУ в пригороде Часова Яра - РИА Новости, 21.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:31 21.02.2025 (обновлено: 03:55 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000684396.html
Российские военные уничтожили здание ВСУ в пригороде Часова Яра
Российские военные уничтожили здание ВСУ в пригороде Часова Яра - РИА Новости, 21.02.2025
Российские военные уничтожили здание ВСУ в пригороде Часова Яра
Российские бойцы ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ в пригороде Часова Яра ДНР, использовав против них высокоточный снаряд "Краснополь", рассказал РИА РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T03:31:00+03:00
2025-02-21T03:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские бойцы ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ в пригороде Часова Яра ДНР, использовав против них высокоточный снаряд "Краснополь", рассказал РИА Новости боец РФ с позывным "Тюлень". "Во вторник, 18 февраля, удалось уничтожить ПВД украинских националистов в пригороде Часова Яра, применив корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь". Число боевиков, которое находилось в ликвидированном здании, мне не известно", - сообщил военнослужащий с позывным "Тюлень", выполняющий боевые задачи в ДНР. Боец добавил, что "Краснополь" очень эффективен в использовании против военной инфраструктуры противника. "Степень эффективности "Краснополя" высокая. Мы постоянно поддерживаем нашу пехоту, если у нее возникают проблемы по взятию определенных объектов", - добавил он.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили здание ВСУ в пригороде Часова Яра

ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в пригороде Часова Яра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские бойцы ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ в пригороде Часова Яра ДНР, использовав против них высокоточный снаряд "Краснополь", рассказал РИА Новости боец РФ с позывным "Тюлень".
"Во вторник, 18 февраля, удалось уничтожить ПВД украинских националистов в пригороде Часова Яра, применив корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь". Число боевиков, которое находилось в ликвидированном здании, мне не известно", - сообщил военнослужащий с позывным "Тюлень", выполняющий боевые задачи в ДНР.
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Боец добавил, что "Краснополь" очень эффективен в использовании против военной инфраструктуры противника.
"Степень эффективности "Краснополя" высокая. Мы постоянно поддерживаем нашу пехоту, если у нее возникают проблемы по взятию определенных объектов", - добавил он.
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