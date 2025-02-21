https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000684396.html

Российские военные уничтожили здание ВСУ в пригороде Часова Яра

Российские военные уничтожили здание ВСУ в пригороде Часова Яра - РИА Новости, 21.02.2025

Российские военные уничтожили здание ВСУ в пригороде Часова Яра

Российские бойцы ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ в пригороде Часова Яра ДНР, использовав против них высокоточный снаряд "Краснополь", рассказал РИА РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T03:31:00+03:00

2025-02-21T03:31:00+03:00

2025-02-21T03:55:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российские бойцы ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ в пригороде Часова Яра ДНР, использовав против них высокоточный снаряд "Краснополь", рассказал РИА Новости боец РФ с позывным "Тюлень". "Во вторник, 18 февраля, удалось уничтожить ПВД украинских националистов в пригороде Часова Яра, применив корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь". Число боевиков, которое находилось в ликвидированном здании, мне не известно", - сообщил военнослужащий с позывным "Тюлень", выполняющий боевые задачи в ДНР. Боец добавил, что "Краснополь" очень эффективен в использовании против военной инфраструктуры противника. "Степень эффективности "Краснополя" высокая. Мы постоянно поддерживаем нашу пехоту, если у нее возникают проблемы по взятию определенных объектов", - добавил он.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность