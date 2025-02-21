https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000673668.html

Российские бойцы вывозят "двухсотых" ВСУ из курского Свердликово

Российские бойцы вывозят "двухсотых" ВСУ из курского Свердликово - РИА Новости, 21.02.2025

Российские бойцы вывозят "двухсотых" ВСУ из курского Свердликово

Российские военнослужащие вынуждены вывозить брошенные тела военных ВСУ из недавно освобождённого села Свердликово Суджанского района Курской области, сообщили... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T00:41:00+03:00

2025-02-21T00:41:00+03:00

2025-02-21T00:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСК, 21 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие вынуждены вывозить брошенные тела военных ВСУ из недавно освобождённого села Свердликово Суджанского района Курской области, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск Север. "Наши военные вынуждены эвакуировать брошенные трупы всушников из освобождённого села Свердликово. Лесополки тоже усеяны телами врага", - сообщил собеседник агентству. Кроме того, ВСУ пытаются атаковать российских бойцов при вывозе тел, добавил он. "Местами приходиться их (тела военных ВСУ - ред.) хоронить в "братскую могилу", так как в момент эвакуации "двухсотых" украинцев враг наносит также удары дронами", - сообщили военнослужащие. Минобороны 17 февраля сообщило об освобождении Свердликово подразделениями группировки войск "Север". После ведомство проинформировало, что при этом под контроль была взята дорога, связывающая Суджу и Рыльск. В подразделение 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии сообщали РИА Новости, что действующие в составе группировки войск "Север", при штурме Свердликово в Курской области заходили с двух сторон, тем самым взяв ВСУ в "клещи". Также сообщалось, что при стремительном освобождении оккупированного села Свердликово в Суджанском районе Курской области многие военные ВСУ не успевали отойти с позиций и были взяты в плен. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 62 тысяч военных.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность