https://ria.ru/20250221/spetsoperatsiya-2000672680.html
Российский радиотелефонист сорвал попытку наступления ВСУ
Российский радиотелефонист сорвал попытку наступления ВСУ - РИА Новости, 21.02.2025
Российский радиотелефонист сорвал попытку наступления ВСУ
Радиотелефонист младший сержант Эдуард Данилов сорвал попытку наступления ВСУ, восстановив линии связи, несмотря на атаку дронов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T00:29:00+03:00
2025-02-21T00:29:00+03:00
2025-02-21T00:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Радиотелефонист младший сержант Эдуард Данилов сорвал попытку наступления ВСУ, восстановив линии связи, несмотря на атаку дронов, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, младший сержант Эдуард Данилов неоднократно с риском для жизни проводил ремонт средств связи на укрепленных позициях своего подразделения, расположенных на линии боевого соприкосновения. "В один из дней противник предпринял попытку наступления в зоне ответственности батальона, связь в котором обеспечивал младший сержант Данилов, в результате чего позиции российских войск были обстреляны артиллерией и атакованы FPV-дронами. В ходе обстрела и сбросов боеприпасов с воздуха были повреждены проводные линии связи", - говорится в сообщении. По информацию министерства, Данилов, понимая, что отсутствие связи в бою лишит командование возможности оперативно координировать силы, несмотря на продолжающиеся атаки дронов, выдвинулся по маршруту прокладки линий связи и, обнаружив повреждения, восстановил целостность проводов. "Как только связь была восстановлена, на основании переданных координат был нанесен артиллерийский удар по позициям вражеских орудий. Лишившись поддержки артиллерии, противник отступил", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250219/svo-1999866207.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российский радиотелефонист сорвал попытку наступления ВСУ
Боец Данилов сорвал попытку наступления ВСУ, восстановив связь под атакой дронов
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Радиотелефонист младший сержант Эдуард Данилов сорвал попытку наступления ВСУ, восстановив линии связи, несмотря на атаку дронов, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, младший сержант Эдуард Данилов неоднократно с риском для жизни проводил ремонт средств связи на укрепленных позициях своего подразделения, расположенных на линии боевого соприкосновения.
"В один из дней противник предпринял попытку наступления в зоне ответственности батальона, связь в котором обеспечивал младший сержант Данилов, в результате чего позиции российских войск были обстреляны артиллерией и атакованы FPV-дронами. В ходе обстрела и сбросов боеприпасов с воздуха были повреждены проводные линии связи", - говорится в сообщении.
По информацию министерства, Данилов, понимая, что отсутствие связи в бою лишит командование возможности оперативно координировать силы, несмотря на продолжающиеся атаки дронов, выдвинулся по маршруту прокладки линий связи и, обнаружив повреждения, восстановил целостность проводов.
"Как только связь была восстановлена, на основании переданных координат был нанесен артиллерийский удар по позициям вражеских орудий. Лишившись поддержки артиллерии, противник отступил", - сообщили в Минобороны.