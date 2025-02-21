https://ria.ru/20250221/sovbez-2000735374.html

Совбез рекомендовал усилить мониторинг угроз портовой инфраструктуре

Совбез рекомендовал усилить мониторинг угроз портовой инфраструктуре - РИА Новости, 21.02.2025

Совбез рекомендовал усилить мониторинг угроз портовой инфраструктуре

В Совбезе РФ рекомендовали органам власти усилить мониторинг деятельности стран, способных создать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T11:16:00+03:00

2025-02-21T11:16:00+03:00

2025-02-21T11:45:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Совбезе РФ рекомендовали органам власти усилить мониторинг деятельности стран, способных создать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов, слова которого приведены в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза. "В целях нейтрализации угроз подводной и портовой критической инфраструктуре РФ межведомственной комиссией Совета безопасности РФ по военной безопасности рекомендовано соответствующим федеральным органам исполнительной власти усилить мониторинг деятельности иностранных государств, способных формировать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре России, а также обеспечить повышение эффективности системы комплексной защиты портовой инфраструктуры страны от различных средств нападения противника", - сказал Молчанов.

https://ria.ru/20241230/evropa-1992007288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы рф, совет безопасности рф