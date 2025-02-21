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Совбез рекомендовал усилить мониторинг угроз портовой инфраструктуре - РИА Новости, 21.02.2025
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11:16 21.02.2025 (обновлено: 11:45 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/sovbez-2000735374.html
Совбез рекомендовал усилить мониторинг угроз портовой инфраструктуре
Совбез рекомендовал усилить мониторинг угроз портовой инфраструктуре - РИА Новости, 21.02.2025
Совбез рекомендовал усилить мониторинг угроз портовой инфраструктуре
В Совбезе РФ рекомендовали органам власти усилить мониторинг деятельности стран, способных создать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:16:00+03:00
2025-02-21T11:45:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Совбезе РФ рекомендовали органам власти усилить мониторинг деятельности стран, способных создать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов, слова которого приведены в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза. "В целях нейтрализации угроз подводной и портовой критической инфраструктуре РФ межведомственной комиссией Совета безопасности РФ по военной безопасности рекомендовано соответствующим федеральным органам исполнительной власти усилить мониторинг деятельности иностранных государств, способных формировать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре России, а также обеспечить повышение эффективности системы комплексной защиты портовой инфраструктуры страны от различных средств нападения противника", - сказал Молчанов.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, совет безопасности рф
Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Совет Безопасности РФ
Совбез рекомендовал усилить мониторинг угроз портовой инфраструктуре

Совбез рекомендовал усилить мониторинг стран, способных создать угрозы портам

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль на учениях Каспийской флотилии
Малый ракетный корабль на учениях Каспийской флотилии - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Малый ракетный корабль на учениях Каспийской флотилии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В Совбезе РФ рекомендовали органам власти усилить мониторинг деятельности стран, способных создать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Григорий Молчанов, слова которого приведены в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.
"В целях нейтрализации угроз подводной и портовой критической инфраструктуре РФ межведомственной комиссией Совета безопасности РФ по военной безопасности рекомендовано соответствующим федеральным органам исполнительной власти усилить мониторинг деятельности иностранных государств, способных формировать угрозы подводной и портовой критической инфраструктуре России, а также обеспечить повышение эффективности системы комплексной защиты портовой инфраструктуры страны от различных средств нападения противника", - сказал Молчанов.
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