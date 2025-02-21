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Госсекретарь США назвал препятствия для сотрудничества с Россией - РИА Новости, 21.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 21.02.2025 (обновлено: 07:14 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/sotrudnichestvo-2000695344.html
Госсекретарь США назвал препятствия для сотрудничества с Россией
Госсекретарь США назвал препятствия для сотрудничества с Россией - РИА Новости, 21.02.2025
Госсекретарь США назвал препятствия для сотрудничества с Россией
Москва и Вашингтон могут сотрудничать, но пока существуют препятствия для этого, заявил глава Госдепа Марко Рубио. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:06:00+03:00
2025-02-21T07:14:00+03:00
сша
россия
украина
в мире
марко рубио
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Москва и Вашингтон могут сотрудничать, но пока существуют препятствия для этого, заявил глава Госдепа Марко Рубио.По его словам, взаимодействие возможно по различным вопросам. Стороны также могут снизить риски конфронтации, но конфликт на Украине остается препятствием, добавил Рубио.
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сша, россия, украина, в мире, марко рубио
США, Россия, Украина, В мире, Марко Рубио, Специальная военная операция на Украине
Госсекретарь США назвал препятствия для сотрудничества с Россией

Рубио: конфликт на Украине остается препятствием для сотрудничества России и США

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Москва и Вашингтон могут сотрудничать, но пока существуют препятствия для этого, заявил глава Госдепа Марко Рубио.
По его словам, взаимодействие возможно по различным вопросам. Стороны также могут снизить риски конфронтации, но конфликт на Украине остается препятствием, добавил Рубио.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Опять обманут и предадут: Россию пугают переговорами с США
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаВ миреМарко Рубио
 
 
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