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Госсекретарь США назвал препятствия для сотрудничества с Россией
Госсекретарь США назвал препятствия для сотрудничества с Россией - РИА Новости, 21.02.2025
Госсекретарь США назвал препятствия для сотрудничества с Россией
Москва и Вашингтон могут сотрудничать, но пока существуют препятствия для этого, заявил глава Госдепа Марко Рубио. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:06:00+03:00
2025-02-21T07:06:00+03:00
2025-02-21T07:14:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Москва и Вашингтон могут сотрудничать, но пока существуют препятствия для этого, заявил глава Госдепа Марко Рубио.По его словам, взаимодействие возможно по различным вопросам. Стороны также могут снизить риски конфронтации, но конфликт на Украине остается препятствием, добавил Рубио.
https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html
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сша, россия, украина, в мире, марко рубио
США, Россия, Украина, В мире, Марко Рубио, Специальная военная операция на Украине
Госсекретарь США назвал препятствия для сотрудничества с Россией
Рубио: конфликт на Украине остается препятствием для сотрудничества России и США