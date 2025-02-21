https://ria.ru/20250221/sotrudnichestvo-2000695344.html

Госсекретарь США назвал препятствия для сотрудничества с Россией

Госсекретарь США назвал препятствия для сотрудничества с Россией - РИА Новости, 21.02.2025

Госсекретарь США назвал препятствия для сотрудничества с Россией

Москва и Вашингтон могут сотрудничать, но пока существуют препятствия для этого, заявил глава Госдепа Марко Рубио. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T07:06:00+03:00

2025-02-21T07:06:00+03:00

2025-02-21T07:14:00+03:00

сша

россия

украина

в мире

марко рубио

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d75f825bfb9b2a36ee4a2b0f4601202.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Москва и Вашингтон могут сотрудничать, но пока существуют препятствия для этого, заявил глава Госдепа Марко Рубио.По его словам, взаимодействие возможно по различным вопросам. Стороны также могут снизить риски конфронтации, но конфликт на Украине остается препятствием, добавил Рубио.

https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, украина, в мире, марко рубио