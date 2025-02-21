В офисе Зеленского рассказали о работе над соглашением с США
В Киеве работают над соглашением с США, но оно все еще не в интересах Украины
© AP Photo / Alex BabenkoСкотт Бессент и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Alex Babenko
Скотт Бессент и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского работал над проектом соглашения с США о полезных ископаемых всю ночь на пятницу, но документ все еще не отражает интересы Украины и не содержит нужные Киеву гарантии безопасности, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского.
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"Команды работали прошлой ночью до утра. Но говорить, что проект соглашения о редкоземельных ископаемых с США улучшили в интересах Украины преждевременно. С точки зрения безопасности еще остаются определенные вопросы", - цитирует "Общественное" слова своего источника на своем сайте.
Деталей о внесенных в документ изменениях не приводится.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.