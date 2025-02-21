https://ria.ru/20250221/soglashenie-2000907321.html

В офисе Зеленского рассказали о работе над соглашением с США

В офисе Зеленского рассказали о работе над соглашением с США - РИА Новости, 21.02.2025

В офисе Зеленского рассказали о работе над соглашением с США

Офис Владимира Зеленского работал над проектом соглашения с США о полезных ископаемых всю ночь на пятницу, но документ все еще не отражает интересы Украины и не РИА Новости, 21.02.2025

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владимир зеленский

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майк уолтц

мюнхенская конференция по безопасности

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского работал над проектом соглашения с США о полезных ископаемых всю ночь на пятницу, но документ все еще не отражает интересы Украины и не содержит нужные Киеву гарантии безопасности, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе Зеленского. "Команды работали прошлой ночью до утра. Но говорить, что проект соглашения о редкоземельных ископаемых с США улучшили в интересах Украины преждевременно. С точки зрения безопасности еще остаются определенные вопросы", - цитирует "Общественное" слова своего источника на своем сайте. Деталей о внесенных в документ изменениях не приводится. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.

https://ria.ru/20250219/zelenskij-2000284961.html

https://ria.ru/20250221/metall-2000816221.html

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сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, майк уолтц, мюнхенская конференция по безопасности, в мире