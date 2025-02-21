В Сочи открылась международная конференция по спорту
В Сочи открылась конференция "Спортивные события: генерация социальных эффектов"
© Фото : пресс-служба администрации СочиМеждународная спортивная конференция с участием экспертов из 9 стран стартовала в Сочи
© Фото : пресс-служба администрации Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Международная конференция "Спортивные события: генерация социальных эффектов" открылась в Сочи, на мероприятие приехали представители органов власти и спортивные эксперты из Армении, Белоруссии, Великобритании, Греции, Китая, России, Франции, Швейцарии, ЮАР, передает корреспондент РИА Новости.
На площадке Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) обсуждают возможности развития спортивной инфраструктуры, в своих докладах спикеры рассматривают ряд социальных и экономических вопросов, возникающих при организации крупных мероприятий. В ходе дискуссий учитывается опыт зимних Олимпиад в Сочи в 2014 году и Пекине в 2022 году, чемпионатов мира по футболу, Игр Будущего и других знаковых событий.
"Наша страна имеет богатый опыт в проведении крупных международных событий, которые во многом изменили подход к проведению и организации подобных мероприятий, оказали положительное влияние на развитие регионов, способствовали популярности спора. Конференция даст возможность обсудить и оценить социальные эффекты спорта с экспертами не только из России, но и других стран, наметить новые возможности для сотрудничества", - приводятся в приветственном сообщении слова министра спорта РФ, президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева.
Немалое наследие оставила России Олимпиада в Сочи-2014, на базе которой можно обсуждать формы развитие других не менее значимых мероприятий, считает ректор РМОУ Лев Белоусов.
"Сочинские игры дали нам удивительный опыт, но для нашей конференции самое главное - проследить, как это происходит. Нам очень важно посмотреть, как они рождаются, как они развиваются", - сказал журналистам Белоусов.
Кроме официальной части программы в пятницу запланированы презентации выпускников РМОУ в формате открытого микрофона и высадка гостями магнолий на памятной аллее в парке "Ривьера".
Международная конференция будет проходить в Сочи 21-22 февраля. Мероприятие проводится при участии РМОУ, Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России, горного курорта "Роза Хутор", а также при поддержке министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России.
Дегтярев поручил спланировать проведение в России чемпионатов мира
23 января, 20:39