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В Сочи открылась международная конференция по спорту - РИА Новости, 21.02.2025
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14:49 21.02.2025 (обновлено: 16:08 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/sochi-2000812950.html
В Сочи открылась международная конференция по спорту
В Сочи открылась международная конференция по спорту - РИА Новости, 21.02.2025
В Сочи открылась международная конференция по спорту
Международная конференция "Спортивные события: генерация социальных эффектов" открылась в Сочи, на мероприятие приехали представители органов власти и... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:49:00+03:00
2025-02-21T16:08:00+03:00
олимпийские игры
россия
сочи
пекин
лев белоусов
михаил дегтярев
рмоу
роза хутор
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СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Международная конференция "Спортивные события: генерация социальных эффектов" открылась в Сочи, на мероприятие приехали представители органов власти и спортивные эксперты из Армении, Белоруссии, Великобритании, Греции, Китая, России, Франции, Швейцарии, ЮАР, передает корреспондент РИА Новости. На площадке Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) обсуждают возможности развития спортивной инфраструктуры, в своих докладах спикеры рассматривают ряд социальных и экономических вопросов, возникающих при организации крупных мероприятий. В ходе дискуссий учитывается опыт зимних Олимпиад в Сочи в 2014 году и Пекине в 2022 году, чемпионатов мира по футболу, Игр Будущего и других знаковых событий. "Наша страна имеет богатый опыт в проведении крупных международных событий, которые во многом изменили подход к проведению и организации подобных мероприятий, оказали положительное влияние на развитие регионов, способствовали популярности спора. Конференция даст возможность обсудить и оценить социальные эффекты спорта с экспертами не только из России, но и других стран, наметить новые возможности для сотрудничества", - приводятся в приветственном сообщении слова министра спорта РФ, президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева. Немалое наследие оставила России Олимпиада в Сочи-2014, на базе которой можно обсуждать формы развитие других не менее значимых мероприятий, считает ректор РМОУ Лев Белоусов. "Сочинские игры дали нам удивительный опыт, но для нашей конференции самое главное - проследить, как это происходит. Нам очень важно посмотреть, как они рождаются, как они развиваются", - сказал журналистам Белоусов. Кроме официальной части программы в пятницу запланированы презентации выпускников РМОУ в формате открытого микрофона и высадка гостями магнолий на памятной аллее в парке "Ривьера". Международная конференция будет проходить в Сочи 21-22 февраля. Мероприятие проводится при участии РМОУ, Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России, горного курорта "Роза Хутор", а также при поддержке министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России.
https://rsport.ria.ru/20250221/sochi-2000723774.html
https://rsport.ria.ru/20250123/degtyarev--1995219551.html
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олимпийские игры, россия, сочи, пекин, лев белоусов, михаил дегтярев, рмоу, роза хутор
Олимпийские игры, Россия, Сочи, Пекин, Лев Белоусов, Михаил Дегтярев, РМОУ, Роза Хутор
В Сочи открылась международная конференция по спорту

В Сочи открылась конференция "Спортивные события: генерация социальных эффектов"

© Фото : пресс-служба администрации СочиМеждународная спортивная конференция с участием экспертов из 9 стран стартовала в Сочи
Международная спортивная конференция с участием экспертов из 9 стран стартовала в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : пресс-служба администрации Сочи
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СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Международная конференция "Спортивные события: генерация социальных эффектов" открылась в Сочи, на мероприятие приехали представители органов власти и спортивные эксперты из Армении, Белоруссии, Великобритании, Греции, Китая, России, Франции, Швейцарии, ЮАР, передает корреспондент РИА Новости.
На площадке Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) обсуждают возможности развития спортивной инфраструктуры, в своих докладах спикеры рассматривают ряд социальных и экономических вопросов, возникающих при организации крупных мероприятий. В ходе дискуссий учитывается опыт зимних Олимпиад в Сочи в 2014 году и Пекине в 2022 году, чемпионатов мира по футболу, Игр Будущего и других знаковых событий.
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"Наша страна имеет богатый опыт в проведении крупных международных событий, которые во многом изменили подход к проведению и организации подобных мероприятий, оказали положительное влияние на развитие регионов, способствовали популярности спора. Конференция даст возможность обсудить и оценить социальные эффекты спорта с экспертами не только из России, но и других стран, наметить новые возможности для сотрудничества", - приводятся в приветственном сообщении слова министра спорта РФ, президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева.
Немалое наследие оставила России Олимпиада в Сочи-2014, на базе которой можно обсуждать формы развитие других не менее значимых мероприятий, считает ректор РМОУ Лев Белоусов.
"Сочинские игры дали нам удивительный опыт, но для нашей конференции самое главное - проследить, как это происходит. Нам очень важно посмотреть, как они рождаются, как они развиваются", - сказал журналистам Белоусов.
Кроме официальной части программы в пятницу запланированы презентации выпускников РМОУ в формате открытого микрофона и высадка гостями магнолий на памятной аллее в парке "Ривьера".
Международная конференция будет проходить в Сочи 21-22 февраля. Мероприятие проводится при участии РМОУ, Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России, горного курорта "Роза Хутор", а также при поддержке министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России.
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