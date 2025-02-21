https://ria.ru/20250221/sochi-2000812950.html

В Сочи открылась международная конференция по спорту

В Сочи открылась международная конференция по спорту - РИА Новости, 21.02.2025

В Сочи открылась международная конференция по спорту

Международная конференция "Спортивные события: генерация социальных эффектов" открылась в Сочи, на мероприятие приехали представители органов власти и... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:49:00+03:00

2025-02-21T14:49:00+03:00

2025-02-21T16:08:00+03:00

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лев белоусов

михаил дегтярев

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СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Международная конференция "Спортивные события: генерация социальных эффектов" открылась в Сочи, на мероприятие приехали представители органов власти и спортивные эксперты из Армении, Белоруссии, Великобритании, Греции, Китая, России, Франции, Швейцарии, ЮАР, передает корреспондент РИА Новости. На площадке Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) обсуждают возможности развития спортивной инфраструктуры, в своих докладах спикеры рассматривают ряд социальных и экономических вопросов, возникающих при организации крупных мероприятий. В ходе дискуссий учитывается опыт зимних Олимпиад в Сочи в 2014 году и Пекине в 2022 году, чемпионатов мира по футболу, Игр Будущего и других знаковых событий. "Наша страна имеет богатый опыт в проведении крупных международных событий, которые во многом изменили подход к проведению и организации подобных мероприятий, оказали положительное влияние на развитие регионов, способствовали популярности спора. Конференция даст возможность обсудить и оценить социальные эффекты спорта с экспертами не только из России, но и других стран, наметить новые возможности для сотрудничества", - приводятся в приветственном сообщении слова министра спорта РФ, президента Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева. Немалое наследие оставила России Олимпиада в Сочи-2014, на базе которой можно обсуждать формы развитие других не менее значимых мероприятий, считает ректор РМОУ Лев Белоусов. "Сочинские игры дали нам удивительный опыт, но для нашей конференции самое главное - проследить, как это происходит. Нам очень важно посмотреть, как они рождаются, как они развиваются", - сказал журналистам Белоусов. Кроме официальной части программы в пятницу запланированы презентации выпускников РМОУ в формате открытого микрофона и высадка гостями магнолий на памятной аллее в парке "Ривьера". Международная конференция будет проходить в Сочи 21-22 февраля. Мероприятие проводится при участии РМОУ, Московского государственного института международных отношений (Университет) МИД России, горного курорта "Роза Хутор", а также при поддержке министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России.

https://rsport.ria.ru/20250221/sochi-2000723774.html

https://rsport.ria.ru/20250123/degtyarev--1995219551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олимпийские игры, россия, сочи, пекин, лев белоусов, михаил дегтярев, рмоу, роза хутор