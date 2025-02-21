https://ria.ru/20250221/sobjanin-2000914490.html

Собянин представил Путину инновационные разработки московских предприятий

Собянин представил Путину инновационные разработки московских предприятий - РИА Новости, 21.02.2025

Собянин представил Путину инновационные разработки московских предприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу представил президенту России Владимиру Путину инновационные разработки столичных предприятий на Форуме будущих технологий,... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T21:02:00+03:00

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2025-02-21T21:02:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу представил президенту России Владимиру Путину инновационные разработки столичных предприятий на Форуме будущих технологий, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэра и правительства города. "Двадцать первого февраля 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин представил президенту России Владимиру Путину инновационные разработки московских предприятий в сфере новых материалов и химии. Презентация состоялась в ходе ежегодного Форума будущих технологий на стенде правительства Москвы", - рассказали в пресс-службе. Мэр рассказал главе государства о том, что в городе строится Московский центр фотоники – первое в России производство фотонных интегральных схем (ФИС). Предприятие откроется в Зеленограде на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва". Производственная мощность Центра составит 100 тысяч ФИС в год. Выпуск тестовой партии ФИС с топологией 60 и 90 нанометров начнется уже в этом году. "Первую партию в 15 тысяч фотонных интегральных схем выпустим уже в этом году", - отметил Собянин, чьи слова приводит пресс-служба. Там добавили, что ФИС представляет собой микрочип, предназначенный для сверхбыстрой обработки световых сигналов, что повышает скорость передачи данных в 100 раз. Это базовый элемент для внедрения современных технологий искусственного интеллекта, мобильной связи 5G, биомедицины, лидаров и радаров и многих других. "Также мэр Москвы представил главе государства образец литий-ионной ячейки аккумуляторной батареи, которые будут производить на Гигафабрике в Красной Пахре уже в 2026 году. Производственные мощности строящегося завода позволят производить до 50 тысяч батарей в год", - добавили в мэрии. В пресс-службе пояснили, что запуск производства позволит создать около одной тысячи новых высокотехнологичных рабочих мест. Гигафабрика не только полностью покроет потребности Москвы в аккумуляторных батареях для электротранспорта, но и позволит удовлетворить спрос на эту продукцию всего Центрального федерального округа. Цель создания гигафабрики – обеспечение полного технологического суверенитета во всех видах электрического транспорта. "Правительство Москвы заключило офсетный контракт с компанией "РЭНЕРА", благодаря чему производство обеспечено гарантированным заказом. Город закупит в течение 6 лет свыше 155 тысяч тяговых аккумуляторных батарей для электробусов, автомобилей "Москвич" и речных электросудов", - рассказали в мэрии.

https://ria.ru/20250221/renault-2000819202.html

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экономика, технологии, москва, россия, зеленоград, сергей собянин, владимир путин