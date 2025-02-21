https://ria.ru/20250221/sluzhba-2000700197.html

СМИ: служба маршалов США стала косвенно охранять Маска

СМИ: служба маршалов США стала косвенно охранять Маска - РИА Новости, 21.02.2025

СМИ: служба маршалов США стала косвенно охранять Маска

Федеральная служба маршалов США стала косвенно принимать участие в личной охране американского предпринимателя Илона Маска, делегировав свои полномочия... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T08:07:00+03:00

2025-02-21T08:07:00+03:00

2025-02-21T08:07:00+03:00

в мире

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илон маск

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Федеральная служба маршалов США стала косвенно принимать участие в личной охране американского предпринимателя Илона Маска, делегировав свои полномочия некоторым из его охранников, на фоне возросшего беспокойства Маска о собственной безопасности, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. Служба маршалов имеет право делегировать свои полномочия широкому кругу людей по своему усмотрению, включая сотрудников министерства юстиции, правоохранительных органов и частных охранных компаний. "Служба маршалов США наделила членов личной охраны Илона Маска определенными правами агентов федеральных правоохранительных органов на защиту", - говорится в сообщении телеканала. Теперь некоторые сотрудники охраны Маска, которые были назначены специальными представителями службы, могут носить оружие на федеральных основаниях, а сама служба "может быть привлечена к ответственности за любые неприятные инциденты с их участием", отмечается в сообщении телеканала. Уточняется, что это произошло на фоне того, что Маск рассказал своему окружению, что стал получать больше угроз убийством с тех пор, как возглавил Департамент эффективности государственного управления, занимающийся сокращением расходов. По словам источников, некоторые люди, близкие к Белому дому, были ошеломлены масштабом безопасности, которая окружила Маска с тех пор, как он стал регулярно присутствовать в окружении президента США Дональда Трампа. Детали его защиты могли сравниться только с безопасностью самого президента, заметили источники.

https://ria.ru/20250220/mask-2000656851.html

https://ria.ru/20250121/mask-1994793471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, илон маск, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады