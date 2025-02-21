СМИ: служба маршалов США стала косвенно охранять Маска
CNN: служба маршалов США стала косвенно участвовать в личной охране Маска
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Федеральная служба маршалов США стала косвенно принимать участие в личной охране американского предпринимателя Илона Маска, делегировав свои полномочия некоторым из его охранников, на фоне возросшего беспокойства Маска о собственной безопасности, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Служба маршалов имеет право делегировать свои полномочия широкому кругу людей по своему усмотрению, включая сотрудников министерства юстиции, правоохранительных органов и частных охранных компаний.
"Служба маршалов США наделила членов личной охраны Илона Маска определенными правами агентов федеральных правоохранительных органов на защиту", - говорится в сообщении телеканала.
Теперь некоторые сотрудники охраны Маска, которые были назначены специальными представителями службы, могут носить оружие на федеральных основаниях, а сама служба "может быть привлечена к ответственности за любые неприятные инциденты с их участием", отмечается в сообщении телеканала.
Уточняется, что это произошло на фоне того, что Маск рассказал своему окружению, что стал получать больше угроз убийством с тех пор, как возглавил Департамент эффективности государственного управления, занимающийся сокращением расходов.
По словам источников, некоторые люди, близкие к Белому дому, были ошеломлены масштабом безопасности, которая окружила Маска с тех пор, как он стал регулярно присутствовать в окружении президента США Дональда Трампа. Детали его защиты могли сравниться только с безопасностью самого президента, заметили источники.
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