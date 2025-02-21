https://ria.ru/20250221/slutskij-2000800653.html

Слуцкий отреагировал на идею выхода США из ООН

Слуцкий отреагировал на идею выхода США из ООН - РИА Новости, 21.02.2025

Слуцкий отреагировал на идею выхода США из ООН

Идея выхода США из ООН может стать заявкой на противопоставление миру и системе мироустройства, сформированной по итогам Второй мировой войны, сказал РИА... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:08:00+03:00

2025-02-21T14:08:00+03:00

2025-02-21T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Идея выхода США из ООН может стать заявкой на противопоставление миру и системе мироустройства, сформированной по итогам Второй мировой войны, сказал РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Американские сенаторы-республиканцы в пятницу внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН. "Пока это инициатива сенатора. Необходимо смотреть на процессы её прохождения через конгресс Соединенных Штатов. В целом сама идея выхода Соединенных Штатов из ООН стала бы заявкой на противопоставление миру и системе мироустройства, сформированной по итогам Второй мировой войны", - сказал он РИА Новости. Слуцкий отметил, что на сегодняшний момент ООН остается безальтернативной по своей главенствующей роли международной организацией. "Устав ООН - базисные основы международного права. Только при сохранении всех этих установок можно говорить о какой-либо реформе ООН", - добавил парламентарий. Речь идет о соглашении от 1947 года, в котором прописано месторасположение штаб-квартиры ООН в городе Нью-Йорк. Как следует из документа, "район Центральных учреждений является местом расположения Организации Объединенных Наций", данный район ограничивается "с востока - западной стороной автострады Франклин Д. Рузвельт, с запада - восточной стороной Первого авеню, с севера - южной стороной Сорок восьмой улицы Ист и с юга - северной стороной Сорок второй улицы Ист". Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не делает. Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. Четвертого февраля Трамп подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".

https://ria.ru/20250221/oon-2000742738.html

https://ria.ru/20250221/oon-2000781523.html

https://ria.ru/20250221/senatory-2000732282.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, леонид слуцкий (политик), оон, воз, бапор