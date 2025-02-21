Слуцкий отреагировал на идею выхода США из ООН
Слуцкий: выход США из ООН может стать заявкой на противопоставление миру
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Идея выхода США из ООН может стать заявкой на противопоставление миру и системе мироустройства, сформированной по итогам Второй мировой войны, сказал РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Американские сенаторы-республиканцы в пятницу внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН.
"Пока это инициатива сенатора. Необходимо смотреть на процессы её прохождения через конгресс Соединенных Штатов. В целом сама идея выхода Соединенных Штатов из ООН стала бы заявкой на противопоставление миру и системе мироустройства, сформированной по итогам Второй мировой войны", - сказал он РИА Новости.
"Устав ООН - базисные основы международного права. Только при сохранении всех этих установок можно говорить о какой-либо реформе ООН", - добавил парламентарий.
Речь идет о соглашении от 1947 года, в котором прописано месторасположение штаб-квартиры ООН в городе Нью-Йорк. Как следует из документа, "район Центральных учреждений является местом расположения Организации Объединенных Наций", данный район ограничивается "с востока - западной стороной автострады Франклин Д. Рузвельт, с запада - восточной стороной Первого авеню, с севера - южной стороной Сорок восьмой улицы Ист и с юга - северной стороной Сорок второй улицы Ист".
Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не делает.
Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.
Четвертого февраля Трамп подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".