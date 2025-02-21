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В Раде заявили об ожидании мирного договора и последующих выборов
В Раде заявили об ожидании мирного договора и последующих выборов - РИА Новости, 21.02.2025
В Раде заявили об ожидании мирного договора и последующих выборов
Депутаты Верховной Рады ждут подписания мирного договора и выборов в стране в ближайшее время, заявила украинский депутат Анна Скороход в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T03:54:00+03:00
2025-02-21T03:54:00+03:00
2025-02-21T04:08:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Депутаты Верховной Рады ждут подписания мирного договора и выборов в стране в ближайшее время, заявила украинский депутат Анна Скороход в эфире YouTube-канала "Новости Live""Сейчас только об этом и говорят: как только будет подписан мирный договор, а этого ожидают в ближайшее время, нас ждут президентские, парламентские и местные выборы", — призналась Скороход.Депутат также добавила, что в Раде готовят поправки в Избирательный кодекс Украины. По ее мнению, изменения будут вноситься и в другие источники права.Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины официально истек 20 мая 2024 года. 18 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до четырех процентов. Кроме того он отметил, что для старта переговоров на Украине должны пройти выборы.
https://ria.ru/20250220/rada-2000538345.html
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В Раде заявили об ожидании мирного договора и последующих выборов
Депутат Скороход: Рада ждет выборов после подписания мирного договора