Самый грязный секс-скандал в СССР, погубивший министра: дело "Гладиаторов"
© Getty Images / Bob ThomasБалерина
© Getty Images / Bob Thomas
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Эта невероятно грязная и со всех сторон отвратительная история произошла во времена Никиты Хрущева в 1955 году. Ее последствиями "расхлебывали" потом долгие годы. Что же произошло?
Хрущев орал
Скандал перерос в целое разбирательство, получившее название "Дело Гладиаторов". Правда, к мужественным воинам Древнего Рима, сражавшимся на арене Колизея, все фигуранты не имели никакого отношения.
"Гладиаторами" их прозвали после разгромного заседания бюро Московского горкома, куда приехал сам Никита Сергеевич Хрущёв.
© РИА Новости / В. Савостьянов | Перейти в медиабанкПервый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев
Хрущёв долго орал на провинившихся, а потом поинтересовался у одного из участников дела, партийного деятеля и ученого Александра Еголина: "Ну Александров-то мужик молодой, я понимаю. А ты-то в твои годы зачем туда полез?"
В ответ на это Еголин жалобно пробормотал: "Так я ничего, я только гладил…"
Письмо на столе
Все началось с анонимного письма, отправленного в ЦК КПСС и оказавшегося на столе у самого Никиты Сергеевича. В котором разгневанная мать рассказала о настоящем притоне, где наивных девушек совращают маститые деятели культуры и высокопоставленные партийные работники:
© РИА Новости / Лев Устинов | Перейти в медиабанкДелегаты внеочередного XXI съезда КПСС в зале заседаний Большого Кремлёвского дворца в Москве
Делегаты внеочередного XXI съезда КПСС в зале заседаний Большого Кремлёвского дворца в Москве
"Моя дочь, девушка 18 лет, попала в большую беду. Подруга познакомила ее с одним пожилым, лет 60, человеком, который представился ей писателем Кривошеиным Константином Кирилловичем. Начались встречи - сначала в кино, потом в ресторанах, а потом он уговорил ее поехать к нему, он "будет читать ей пьесу".
Далее мать пишет, что у нее получилось разговорить дочь, которая забросила учебу и пропадала неизвестно где. И ее материнское сердце не выдержало. Она поехала в гости к писателю, пробыла в его шикарной квартире около получаса и была в ужасе от происходящего.
"Слушая его циничные рассуждения, я пришла в ужас, - пишет она Хрущеву. - И все это происходит у нас в столице. Совсем он не писатель. Есть у него, кажется, две или три инсценировки, которые нигде не ставят. А денег у него много, живет он богато".
"Кроме квартиры есть дача под Москвой. Очевидно, главным источником существования служит квартира. По словам дочери, у него постоянно бывают какие-то пары. Среди них министр культуры Александров с киноартисткой Ларионовой, академик Еголин с какой-то 'Эллой' из театра Вахтангова, проф. Петров с 'Аней' и много других, фамилии которых моя дочь не знала. В квартире настоящий притон. Разврат, пьянка, совращение девушек", - говорится в письме.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве
Здание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве
Разгневанную мать очень сильно возмутило, то, что квартира широко известна в определенных кругах.
"Особенно страшно то, что эта квартира, оказывается, широко известна среди работников искусств и литераторов. Ею пользуются, как мне сказали, многие и, очевидно, как-то оплачивают труд и гостеприимство хозяина".
Хрущев поручил разобраться с фактами, изложенными в письме, секретарю ЦК по идеологии Поспелову и зампреду довольно серьезной в те времена организации, Комитету партийного контроля (КПК), Комарову.
Бордель для "защиты диссертации"
В ходе расследования выяснилось, что на даче писателя и драматурга Константина Кривошеина в подмосковной Валентиновке и его квартире в Москве (большей частью все же на даче) был устроен по сути настоящий "бордель" и "подпольный притон", куда завлекали студенток и девушек из балетных и театральных училищ.
Посещали данное злачное место совсем не последние в Советском Союзе граждане. Гостевали там министр культуры СССР Георгий Александров, члены-корреспонденты Академии наук СССР Александр Еголин и Михаил Иовчук, заместитель заведующего отдела науки и культуры ЦК КПСС и еще один член-корреспондент Владимир Кружков, замдиректора Института мировой литературы профессор Сергей Петров и другие товарищи.
© Public domainПервый заместитель Министра культуры СССР Сергей Кафтанов - один из фигурантов "Дела гладиаторов"
© Public domain
Первый заместитель Министра культуры СССР Сергей Кафтанов - один из фигурантов "Дела гладиаторов"
Среди посетителей "увеселительного заведения" использовалась даже своя зашифрованная терминология. "Диссертация" обозначала девушку, "защитить диссертацию" — совратить девушку.
Недостойное поведение
Итогом расследования стала резолюция "О недостойном поведении т. Александрова, Еголина и других", которая закрытым письмом "предупреждением" была разослана во все партийные комитеты — от обкомов до горкомов.
В письме сообщалось следующее. "В течение ряда лет авантюрист Кривошеин содержит притон разврата, "дом свиданий" в своей квартире и на даче, куда систематически завлекает молодых девушек и женщин, …….. соблазняя их разного рода подачками и обещаниями устроить карьеру путём знакомства с ответственными работниками".
Сотрудники милиции сидят в дежурной машине
"Как установлено в результате расследования, министр культуры СССР т. Александров систематически посещал притон, организованный Кривошеиным, устраивал у него на квартире любовные свидания с различными молодыми девушками и женщинами и даже имел у себя ключ от квартиры Кривошеина. Более того, т. Александров оказывал явное покровительство проходимцу и преступнику Кривошеину. Притон Кривошеина систематически посещали также члены партии — проф. Еголин А.М., проф. Петров С.М. и другие — с целью интимных встреч с девушками и молодыми женщинами"
Ни министр, ни другие участники скандала отпираться не стали.
Последствия
Все фигуранты "дела гладиаторов" лишились своих постов.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинОткрытое заседание судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР
Открытое заседание судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР
Бывший министр культуры Георгий Александров был "сослан" в Минск, где продолжил заниматься марксистской философией. Главный "гладильщик" Еголин как-то незаметно пропал из научного сообщества. Члена-корреспондента АН СССР Владимира Кружкова сослали за Урал, главным редактором свердловской областной газеты "Уральский рабочий".
Хозяин "борделя" Кривошеин был приговорён к сроку заключения, но не за сводничество и содержание подпольного публичного дома, а за спекуляцию и нелегальную торговлю антикварной живописью.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПервый секретарь ЦК КПСС Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев разговаривает по телефону с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет на корабле "Восток-1"
Первый секретарь ЦК КПСС Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев разговаривает по телефону с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет на корабле "Восток-1"
Пожалуй, громче этого скандала в СССР ничего и не было.