https://ria.ru/20250221/skandal-2000325134.html

Самый грязный секс-скандал в СССР, погубивший министра: дело "Гладиаторов"

Самый грязный секс-скандал в СССР, погубивший министра: дело "Гладиаторов" - РИА Новости, 21.02.2025

Самый грязный секс-скандал в СССР, погубивший министра: дело "Гладиаторов"

Эта невероятно грязная и со всех сторон отвратительная история произошла во времена Никиты Хрущева в 1955 году. Ее последствиями "расхлебывали" потом долгие... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T19:00:00+03:00

2025-02-21T19:00:00+03:00

2025-02-21T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Эта невероятно грязная и со всех сторон отвратительная история произошла во времена Никиты Хрущева в 1955 году. Ее последствиями "расхлебывали" потом долгие годы. Что же произошло?Хрущев оралСкандал перерос в целое разбирательство, получившее название "Дело Гладиаторов". Правда, к мужественным воинам Древнего Рима, сражавшимся на арене Колизея, все фигуранты не имели никакого отношения."Гладиаторами" их прозвали после разгромного заседания бюро Московского горкома, куда приехал сам Никита Сергеевич Хрущёв.Хрущёв долго орал на провинившихся, а потом поинтересовался у одного из участников дела, партийного деятеля и ученого Александра Еголина: "Ну Александров-то мужик молодой, я понимаю. А ты-то в твои годы зачем туда полез?"В ответ на это Еголин жалобно пробормотал: "Так я ничего, я только гладил…"Письмо на столеВсе началось с анонимного письма, отправленного в ЦК КПСС и оказавшегося на столе у самого Никиты Сергеевича. В котором разгневанная мать рассказала о настоящем притоне, где наивных девушек совращают маститые деятели культуры и высокопоставленные партийные работники:"Моя дочь, девушка 18 лет, попала в большую беду. Подруга познакомила ее с одним пожилым, лет 60, человеком, который представился ей писателем Кривошеиным Константином Кирилловичем. Начались встречи - сначала в кино, потом в ресторанах, а потом он уговорил ее поехать к нему, он "будет читать ей пьесу".Далее мать пишет, что у нее получилось разговорить дочь, которая забросила учебу и пропадала неизвестно где. И ее материнское сердце не выдержало. Она поехала в гости к писателю, пробыла в его шикарной квартире около получаса и была в ужасе от происходящего."Слушая его циничные рассуждения, я пришла в ужас, - пишет она Хрущеву. - И все это происходит у нас в столице. Совсем он не писатель. Есть у него, кажется, две или три инсценировки, которые нигде не ставят. А денег у него много, живет он богато"."Кроме квартиры есть дача под Москвой. Очевидно, главным источником существования служит квартира. По словам дочери, у него постоянно бывают какие-то пары. Среди них министр культуры Александров с киноартисткой Ларионовой, академик Еголин с какой-то 'Эллой' из театра Вахтангова, проф. Петров с 'Аней' и много других, фамилии которых моя дочь не знала. В квартире настоящий притон. Разврат, пьянка, совращение девушек", - говорится в письме.Разгневанную мать очень сильно возмутило, то, что квартира широко известна в определенных кругах."Особенно страшно то, что эта квартира, оказывается, широко известна среди работников искусств и литераторов. Ею пользуются, как мне сказали, многие и, очевидно, как-то оплачивают труд и гостеприимство хозяина".Хрущев поручил разобраться с фактами, изложенными в письме, секретарю ЦК по идеологии Поспелову и зампреду довольно серьезной в те времена организации, Комитету партийного контроля (КПК), Комарову.Бордель для "защиты диссертации"В ходе расследования выяснилось, что на даче писателя и драматурга Константина Кривошеина в подмосковной Валентиновке и его квартире в Москве (большей частью все же на даче) был устроен по сути настоящий "бордель" и "подпольный притон", куда завлекали студенток и девушек из балетных и театральных училищ.Посещали данное злачное место совсем не последние в Советском Союзе граждане. Гостевали там министр культуры СССР Георгий Александров, члены-корреспонденты Академии наук СССР Александр Еголин и Михаил Иовчук, заместитель заведующего отдела науки и культуры ЦК КПСС и еще один член-корреспондент Владимир Кружков, замдиректора Института мировой литературы профессор Сергей Петров и другие товарищи.Среди посетителей "увеселительного заведения" использовалась даже своя зашифрованная терминология. "Диссертация" обозначала девушку, "защитить диссертацию" — совратить девушку.Недостойное поведениеИтогом расследования стала резолюция "О недостойном поведении т. Александрова, Еголина и других", которая закрытым письмом "предупреждением" была разослана во все партийные комитеты — от обкомов до горкомов.В письме сообщалось следующее. "В течение ряда лет авантюрист Кривошеин содержит притон разврата, "дом свиданий" в своей квартире и на даче, куда систематически завлекает молодых девушек и женщин, …….. соблазняя их разного рода подачками и обещаниями устроить карьеру путём знакомства с ответственными работниками"."Как установлено в результате расследования, министр культуры СССР т. Александров систематически посещал притон, организованный Кривошеиным, устраивал у него на квартире любовные свидания с различными молодыми девушками и женщинами и даже имел у себя ключ от квартиры Кривошеина. Более того, т. Александров оказывал явное покровительство проходимцу и преступнику Кривошеину. Притон Кривошеина систематически посещали также члены партии — проф. Еголин А.М., проф. Петров С.М. и другие — с целью интимных встреч с девушками и молодыми женщинами"Ни министр, ни другие участники скандала отпираться не стали.ПоследствияВсе фигуранты "дела гладиаторов" лишились своих постов.Бывший министр культуры Георгий Александров был "сослан" в Минск, где продолжил заниматься марксистской философией. Главный "гладильщик" Еголин как-то незаметно пропал из научного сообщества. Члена-корреспондента АН СССР Владимира Кружкова сослали за Урал, главным редактором свердловской областной газеты "Уральский рабочий".Хозяин "борделя" Кривошеин был приговорён к сроку заключения, но не за сводничество и содержание подпольного публичного дома, а за спекуляцию и нелегальную торговлю антикварной живописью.Пожалуй, громче этого скандала в СССР ничего и не было.

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справки, ссср, минск, сергей петров, москва, никита хрущев, кпсс