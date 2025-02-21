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Сийярто дал совет Зеленскому, как нужно вести себя с Трампом

Сийярто дал совет Зеленскому, как нужно вести себя с Трампом - РИА Новости, 22.02.2025

Сийярто дал совет Зеленскому, как нужно вести себя с Трампом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посоветовал Владимиру Зеленскому скромнее вести себя с президентом США Дональдом... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-21T19:55:00+03:00

2025-02-21T19:55:00+03:00

2025-02-22T00:42:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто посоветовал Владимиру Зеленскому скромнее вести себя с президентом США Дональдом Трампом, поскольку благодаря ему он еще сохраняет свой пост и еще существует Украина. "Думаю, что если кто-то является президентом страны, которая в принципе нуждается во внешней поддержке как с военной, так и с финансовой точки зрения, то и вести себя он должен соответствующе. Надо быть скромным и проявлять уважение к тем, кому обязан финансовой и военной поддержкой, обязан тем, что всё еще на своем посту и что его страна существует", - сказал Сийярто на пресс-конференции. По его словам, поведение украинского президента и украинского правительства "в целом во многих случаях очень сильно оставляет желать лучшего, потому что они зачастую ведут себя так, как будто это мы зависим от них, а не они от внешней поддержки". Зеленскому надо "уважительно говорить с американским президентом и об американском президенте", считает Сийярто. "Когда слушаешь его выступления и не знаешь контекста, можно подумать, что он президент страны, которая финансирует функционирование других стран и дает оружие для других стран. Это не так. Сегодня функционирование возглавляемой им страны финансируется извне, а ее военный потенциал поддерживается извне. Почему не вести себя так? Я считаю, что это оправданное ожидание", - отметил венгерский министр. Ранее Трамп публично раскритиковал Зеленского за его заявления в адрес Вашингтона, назвав его "диктатором без выборов" и подчеркнув, что без США Украина не сможет достичь мирного соглашения с Россией. Он также обвинил Киев в том, что значительная часть американской помощи якобы "исчезла". Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.

https://ria.ru/20250221/zelenskiy--2000893171.html

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в мире, сша, украина, венгрия, владимир зеленский, дональд трамп, петер сийярто