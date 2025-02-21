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В России разработали систему подавления дронов "Титан" - РИА Новости, 21.02.2025
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18:47 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/sistema-2000892929.html
В России разработали систему подавления дронов "Титан"
В России разработали систему подавления дронов "Титан" - РИА Новости, 21.02.2025
В России разработали систему подавления дронов "Титан"
В России разработана система подавления дронов "Титан", ее испытания пройдут в середине февраля, после чего ее начнут применять в зоне СВО, сообщает партия... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T18:47:00+03:00
2025-02-21T18:47:00+03:00
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безопасность
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В России разработана система подавления дронов "Титан", ее испытания пройдут в середине февраля, после чего ее начнут применять в зоне СВО, сообщает партия "Единая Россия". Председатель партии Дмитрий Медведев в пятницу ознакомился с разработками Центра беспилотных систем и технологий на выставке в Музее Победы. Медведеву представили систему подавления дронов "Титан". "Испытания техники пройдут в конце февраля, после чего её начнут применять в зоне СВО", - говорится в сообщении на сайте партии. Уточняется, что это первая запатентованная разработка "Центра беспилотных систем и технологий", сегодня она модернизирована не только комплексом физического воздействия, но и лазерным модулем с воздействием на три километра. Руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин рассказал, что "Титан" оснащен 24-ствольной турелью 12-го калибра с оптическим контролем и автоматической перезарядкой, комплексом радиоэлектронной и оптической разведки, комплексом радиоэлектронного подавления. "Оператор может оперативно обнаружить дрон, затем предпринять меры по радиоэлектронному подавлению. В случае, если БПЛА продолжает полет, он будет устранен уже физически. Система оснащена автоматическим захватом цели на основе нейросети. "Титан" обучен определять летящий беспилотник на основе 120 миллионов видеозаписей", – рассказал он.
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россия, безопасность, технологии, дмитрий медведев, единая россия, александр сидякин, музей победы, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Россия, Безопасность, Технологии, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Александр Сидякин, Музей Победы, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
В России разработали систему подавления дронов "Титан"

"Единая Россия": испытания системы подавления дронов "Титан" пройдут в феврале

© Фото : Партия "Единая Россия"Председатель партии "Единая Россия"Дмитрий Медведев ознакомился с разработками Центра беспилотных систем и технологий на выставке в Музее Победы
Председатель партии Единая РоссияДмитрий Медведев ознакомился с разработками Центра беспилотных систем и технологий на выставке в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Партия "Единая Россия"
Председатель партии "Единая Россия"Дмитрий Медведев ознакомился с разработками Центра беспилотных систем и технологий на выставке в Музее Победы
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. В России разработана система подавления дронов "Титан", ее испытания пройдут в середине февраля, после чего ее начнут применять в зоне СВО, сообщает партия "Единая Россия".
Председатель партии Дмитрий Медведев в пятницу ознакомился с разработками Центра беспилотных систем и технологий на выставке в Музее Победы. Медведеву представили систему подавления дронов "Титан".
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"Испытания техники пройдут в конце февраля, после чего её начнут применять в зоне СВО", - говорится в сообщении на сайте партии.
Уточняется, что это первая запатентованная разработка "Центра беспилотных систем и технологий", сегодня она модернизирована не только комплексом физического воздействия, но и лазерным модулем с воздействием на три километра.
Руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин рассказал, что "Титан" оснащен 24-ствольной турелью 12-го калибра с оптическим контролем и автоматической перезарядкой, комплексом радиоэлектронной и оптической разведки, комплексом радиоэлектронного подавления.
"Оператор может оперативно обнаружить дрон, затем предпринять меры по радиоэлектронному подавлению. В случае, если БПЛА продолжает полет, он будет устранен уже физически. Система оснащена автоматическим захватом цели на основе нейросети. "Титан" обучен определять летящий беспилотник на основе 120 миллионов видеозаписей", – рассказал он.
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РоссияБезопасностьТехнологииДмитрий МедведевЕдиная РоссияАлександр СидякинМузей ПобедыОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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