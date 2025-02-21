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Шольц заявил, что до прекращения огня на Украине еще далеко - РИА Новости, 21.02.2025
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13:36 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/sholts-2000784863.html
Шольц заявил, что до прекращения огня на Украине еще далеко
Шольц заявил, что до прекращения огня на Украине еще далеко - РИА Новости, 21.02.2025
Шольц заявил, что до прекращения огня на Украине еще далеко
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что до прекращения огня на Украине еще далеко, поэтому вопрос необходимости отправки миротворцев по-прежнему остается... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:36:00+03:00
2025-02-21T13:36:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
олаф шольц
фридрих мерц
дональд трамп
хдс/хсс
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что до прекращения огня на Украине еще далеко, поэтому вопрос необходимости отправки миротворцев по-прежнему остается открытым. "Мы все еще далеки от прекращения огня, и совершенно неизвестно, будут ли это международные войска, войска ООН или что-то еще, что может сыграть там роль, и произойдет ли это вообще", - заявил Шольц в эфире телеканала ZDF, отвечая на вопрос о возможности отправки немецких военных на Украину. По его словам, Европа и Германия не должны "оставлять Украину в одиночестве", чтобы она "и в мирное время имела сильную армию и могла защищаться". В свою очередь кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что пока не представляет себе сценария, при котором немецкие военные отправятся на Украину. "В настоящее время этот вопрос не стоит. И я, честно говоря, не могу представить себе сценарий, при котором мы сделали бы это при текущих обстоятельствах", - заявил Мерц в передаче ZDF. Он отметил, что, возможно, однажды Украине понадобятся гарантии безопасности, но это невозможно, пока там идут боевые действия. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Европы тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20241205/frg-1987474840.html
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в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, фридрих мерц, дональд трамп, хдс/хсс, оон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, ХДС/ХСС, ООН, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Шольц заявил, что до прекращения огня на Украине еще далеко

Канцлер Германии Шольц: вопрос отправки миротворцев на Украину остается открытым

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что до прекращения огня на Украине еще далеко, поэтому вопрос необходимости отправки миротворцев по-прежнему остается открытым.
"Мы все еще далеки от прекращения огня, и совершенно неизвестно, будут ли это международные войска, войска ООН или что-то еще, что может сыграть там роль, и произойдет ли это вообще", - заявил Шольц в эфире телеканала ZDF, отвечая на вопрос о возможности отправки немецких военных на Украину.
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5 декабря 2024, 10:53
По его словам, Европа и Германия не должны "оставлять Украину в одиночестве", чтобы она "и в мирное время имела сильную армию и могла защищаться".
В свою очередь кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что пока не представляет себе сценария, при котором немецкие военные отправятся на Украину.
"В настоящее время этот вопрос не стоит. И я, честно говоря, не могу представить себе сценарий, при котором мы сделали бы это при текущих обстоятельствах", - заявил Мерц в передаче ZDF.
Он отметил, что, возможно, однажды Украине понадобятся гарантии безопасности, но это невозможно, пока там идут боевые действия.
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В бундестаге предложили отправить немецкие войска на Украину
13 декабря 2024, 20:15
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Европы тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Здание бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
В Германии оценили возможность отправки войск на Украину
13 декабря 2024, 16:18
 
В миреУкраинаРоссияГерманияОлаф ШольцФридрих МерцДональд ТрампХДС/ХССООНСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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