Шольц заявил, что до прекращения огня на Украине еще далеко
Канцлер Германии Шольц: вопрос отправки миротворцев на Украину остается открытым
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что до прекращения огня на Украине еще далеко, поэтому вопрос необходимости отправки миротворцев по-прежнему остается открытым.
Глава ХДС прокомментировал идею отправки немецких войск на Украину
5 декабря 2024, 10:53
В свою очередь кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что пока не представляет себе сценария, при котором немецкие военные отправятся на Украину.
"В настоящее время этот вопрос не стоит. И я, честно говоря, не могу представить себе сценарий, при котором мы сделали бы это при текущих обстоятельствах", - заявил Мерц в передаче ZDF.
Он отметил, что, возможно, однажды Украине понадобятся гарантии безопасности, но это невозможно, пока там идут боевые действия.
В бундестаге предложили отправить немецкие войска на Украину
13 декабря 2024, 20:15
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Европы тайно работает над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
В Германии оценили возможность отправки войск на Украину
13 декабря 2024, 16:18