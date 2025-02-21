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На Украине накрыли очередную схему по продаже фиктивных справок уклонистам - РИА Новости, 21.02.2025
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11:25 21.02.2025 (обновлено: 11:32 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/shema-2000738163.html
На Украине накрыли очередную схему по продаже фиктивных справок уклонистам
На Украине накрыли очередную схему по продаже фиктивных справок уклонистам - РИА Новости, 21.02.2025
На Украине накрыли очередную схему по продаже фиктивных справок уклонистам
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о блокировке в Николаевской области схемы по продаже фальшивых справок о непригодности к службе. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:25:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о блокировке в Николаевской области схемы по продаже фальшивых справок о непригодности к службе. "Работники ГБР заблокировали незаконный механизм выдачи фальшивых диагнозов для уклонения от мобилизации. К схеме были привлечены командир взвода одного из правоохранительных органов Николаевской области, начальник отдела мобилизации центрального РТЦК и СП (территориальные центры комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) Николаева, председатель врачебно-консультативной комиссии местной больницы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР. Уточняется, что обвиняемые подделывали медицинские документы для лиц, избегающих мобилизации. Стоимость "справки" составляла 8 тысяч долларов. Подозреваемых задержали во время передачи денег, они работали по такой схеме с конца 2024 года. Всем троим задержанным вменяется статья "Получение неправомерной выгоды должностным лицом". Им избрана мера пресечения содержание под стражей с возможностью внесения залога до 1,2 миллиона гривен (28,9 тысячи долларов). Им грозит до 10 лет лишения свободы. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241219/mobilizatsiya-1990081359.html
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в мире, украина, николаевская область, николаев (украина)
В мире, Украина, Николаевская область, Николаев (Украина)
На Украине накрыли очередную схему по продаже фиктивных справок уклонистам

На Украине блокировали схему продажи фальшивых справок о непригодности к службе

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о блокировке в Николаевской области схемы по продаже фальшивых справок о непригодности к службе.
"Работники ГБР заблокировали незаконный механизм выдачи фальшивых диагнозов для уклонения от мобилизации. К схеме были привлечены командир взвода одного из правоохранительных органов Николаевской области, начальник отдела мобилизации центрального РТЦК и СП (территориальные центры комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) Николаева, председатель врачебно-консультативной комиссии местной больницы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР.
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Уточняется, что обвиняемые подделывали медицинские документы для лиц, избегающих мобилизации. Стоимость "справки" составляла 8 тысяч долларов. Подозреваемых задержали во время передачи денег, они работали по такой схеме с конца 2024 года.
Всем троим задержанным вменяется статья "Получение неправомерной выгоды должностным лицом". Им избрана мера пресечения содержание под стражей с возможностью внесения залога до 1,2 миллиона гривен (28,9 тысячи долларов). Им грозит до 10 лет лишения свободы.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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