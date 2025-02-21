Сервис поиска семейных корней с помощью ИИ запустят для школьников в Москве
Генеалогический поиск с помощью ИИ для школьников запустят на платформе МЭШ
© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Генеалогический поиск с помощью ИИ для школьников и их родителей запустят на платформе Московской электронной школы (МЭШ), теперь дети смогут самостоятельно найти информацию для составления семейного древа и узнать историю своих предков, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она рассказала, что для упрощения поиска генеалогической информации регулярно обновляется онлайн-сервис Главархива "Моя семья", наполняя базу данных оцифрованными метрическими книгами и другими документами с основными данными о жителях Москвы и Московской губернии. Популярность этого ресурса растет, за пять лет число пользователей превысило 13 миллионов человек.
"В дополнение к "Моей семье" был создан портал "Поиск по архивам", в котором получить быстрый ответ на запрос помогает искусственный интеллект, расшифровывающий архивные рукописные документы. Сегодня мы открываем доступ к этому сервису для школьников на образовательной платформе "МЭШ". Так ребята уже со школьной скамьи смогут самостоятельно изучать историю своей семьи, строить семейное древо", - рассказала заммэра.
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