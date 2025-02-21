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В США предложили выйти из договора с ООН о штаб-квартире в Нью-Йорке - РИА Новости, 21.02.2025
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11:07 21.02.2025 (обновлено: 11:08 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/senatory-2000732282.html
В США предложили выйти из договора с ООН о штаб-квартире в Нью-Йорке
В США предложили выйти из договора с ООН о штаб-квартире в Нью-Йорке - РИА Новости, 21.02.2025
В США предложили выйти из договора с ООН о штаб-квартире в Нью-Йорке
Американские сенаторы-республиканцы предлагают США выйти из соглашения с ООН, согласно которому штаб-квартира организации располагается в городе Нью-Йорк,... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:07:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Американские сенаторы-республиканцы предлагают США выйти из соглашения с ООН, согласно которому штаб-квартира организации располагается в городе Нью-Йорк, следует из текста документа. Американские сенаторы-республиканцы в пятницу внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН. "США выходят из соглашения между Соединенными Штатами Америки и Организацией Объединенных Наций касательно штаб-квартиры ООН", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте одного из его авторов - сенатора-республиканца Майка Ли. Речь идет о соглашении от 1947 года, в котором прописано месторасположение штаб-квартиры ООН в городе Нью-Йорк. Как следует из документа, "район Центральных учреждений является местом расположения Организации Объединенных Наций", данный район ограничивается "с востока - западной стороной автострады Франклин Д. Рузвельт, с запада - восточной стороной Первого авеню, с севера - южной стороной Сорок восьмой улицы Ист и с юга - северной стороной Сорок второй улицы Ист". Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не делает. Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. Четвертого февраля Трамп подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".
https://ria.ru/20250221/oon-2000717523.html
https://ria.ru/20250209/oon-1998281748.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, оон, воз, бапор
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, ООН, ВОЗ, БАПОР
В США предложили выйти из договора с ООН о штаб-квартире в Нью-Йорке

В Сенате США предложили выйти из соглашения с ООН о штаб-квартире в Нью-Йорке

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПолицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Полицейский у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Американские сенаторы-республиканцы предлагают США выйти из соглашения с ООН, согласно которому штаб-квартира организации располагается в городе Нью-Йорк, следует из текста документа.
Американские сенаторы-республиканцы в пятницу внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН.
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"США выходят из соглашения между Соединенными Штатами Америки и Организацией Объединенных Наций касательно штаб-квартиры ООН", - говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте одного из его авторов - сенатора-республиканца Майка Ли.
Речь идет о соглашении от 1947 года, в котором прописано месторасположение штаб-квартиры ООН в городе Нью-Йорк. Как следует из документа, "район Центральных учреждений является местом расположения Организации Объединенных Наций", данный район ограничивается "с востока - западной стороной автострады Франклин Д. Рузвельт, с запада - восточной стороной Первого авеню, с севера - южной стороной Сорок восьмой улицы Ист и с юга - северной стороной Сорок второй улицы Ист".
Президент США Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не делает.
Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.
Четвертого февраля Трамп подписал указ о полном прекращении финансирования БАПОР, выходе США из этой организации и Совета ООН по правам человека, а также начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО, которое должно выявить признаки "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".
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