Приехавшая в Россию американская семья лишилась около пяти миллионов рублей
Приехавшая в РФ семья американцев Хэер заявила о краже 5 млн рублей
© МВД РоссииСемья Хэер
© МВД России
Семья Хэер. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Приехавшая в Россию американская семья Лео и Шантель Хэер лишилась около 5 миллионов рублей, рассказал РИА Новости председатель межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей "Безопасность в сфере потребительского рынка и услуг" Анатолий Коровин.
В августе прошлого года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что американская семья выбрала Россию для переезда и дальнейшего проживания. Лео и Шантель Хэер родились и долгое время жили в Нью-Йорке. Они придерживаются христианского мировоззрения, у них трое детей. По их мнению, в американском обществе отменены традиционные нравственные и семейные ценности, а также низкий уровень образования, поэтому они захотели переехать в Россию. Сотрудники УВМ ГУ МВД России по Московской области выдали им свидетельства о предоставлении временного убежища.
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"Они поселились в Подмосковье у знакомого, который является пастором-баптистом... (Он) заявил, что у него сын занимается бизнесом каким-то инвестиционным, то есть ему деньги дают в рост. Он предложил американцам тоже обратиться к нему", - рассказал Коровин.
По его словам, чета Хэер передала молодому человеку в долларах и биткоинах около 5 миллионов рублей, получив расписку, где были указаны только имена Лео и Шантель.
"Их российские какие-то новые друзья подсказали, что необходимо обратиться тогда в полицию, если он деньги не отдает. Они 27 сентября (прошлого года - ред.) обратились в УМВД по городскому округу Домодедово", - добавил общественник.
Молодой человек, уточнил Коровин, вернул 610 тысяч рублей. Общественная организация обратилась в СМИ, и сейчас, утверждает Коровин, проводится вторичная проверка.
Семья Хэер, добавил он, сейчас живет в Иваново, пытается наладить мелкий бизнес, знакомые предоставили им жилье.