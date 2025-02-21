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Юрист предупредила о новом порядке сделок с землей после 1 марта - РИА Новости, 21.02.2025
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03:14 21.02.2025
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Юрист предупредила о новом порядке сделок с землей после 1 марта
Юрист предупредила о новом порядке сделок с землей после 1 марта - РИА Новости, 21.02.2025
Юрист предупредила о новом порядке сделок с землей после 1 марта
Вступающие в силу с 1 марта 2025 года изменения в Закон о регистрации недвижимости делают невозможными сделки с земельными участками, а также с объектами... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T03:14:00+03:00
2025-02-21T03:14:00+03:00
общество
жилье
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
дарья житомирская
продажа
покупка
егрн
россия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Вступающие в силу с 1 марта 2025 года изменения в Закон о регистрации недвижимости делают невозможными сделки с земельными участками, а также с объектами недвижимости, расположенными на них, если в ЕГРН нет данных о границах участка, рассказала агентству "Прайм" юрист юридической фирмы "Алимирзоев и Трофимов" Дарья Житомирская.Она напомнила, что отсутствие точных границ участка может привести к территориальным спорам с соседями, затруднить продажу и строительство. Поэтому все собственники должны проверить наличие границ на кадастровой карте или в выписке из ЕГРН. Если границ нет, следует пригласить кадастрового инженера для межевания. Границы нужно согласовать с соседями и подать в Росреестр межевой план."Покупатели будут более защищены, так как при покупке сразу увидят точные границы участка в ЕГРН. Это исключает ситуации, когда покупателю показывают один участок, а в документах значится другой", — заключила Житомирская.
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общество, жилье, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), дарья житомирская, продажа, покупка, егрн, россия
Общество, Жилье, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Дарья Житомирская, Продажа, Покупка, ЕГРН, Россия
Юрист предупредила о новом порядке сделок с землей после 1 марта

Юрист Житомирская: в РФ запретят сделки с землей без указания границ в ЕГРН

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКоттеджный поселок
Коттеджный поселок - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Вступающие в силу с 1 марта 2025 года изменения в Закон о регистрации недвижимости делают невозможными сделки с земельными участками, а также с объектами недвижимости, расположенными на них, если в ЕГРН нет данных о границах участка, рассказала агентству "Прайм" юрист юридической фирмы "Алимирзоев и Трофимов" Дарья Житомирская.
Она напомнила, что отсутствие точных границ участка может привести к территориальным спорам с соседями, затруднить продажу и строительство. Поэтому все собственники должны проверить наличие границ на кадастровой карте или в выписке из ЕГРН. Если границ нет, следует пригласить кадастрового инженера для межевания. Границы нужно согласовать с соседями и подать в Росреестр межевой план.
"Покупатели будут более защищены, так как при покупке сразу увидят точные границы участка в ЕГРН. Это исключает ситуации, когда покупателю показывают один участок, а в документах значится другой", — заключила Житомирская.
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ОбществоЖильеФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Дарья ЖитомирскаяПродажаПокупкаЕГРНРоссия
 
 
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