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ЕС готов развивать независимую от США политику санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025
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17:30 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/sanktsii-2000867643.html
ЕС готов развивать независимую от США политику санкций, пишут СМИ
ЕС готов развивать независимую от США политику санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2025
ЕС готов развивать независимую от США политику санкций, пишут СМИ
Евросоюз готов развивать независимую от США политику санкционного давления на Россию, но опасается "предателей" в своих рядах, сообщает издание Euractiv со... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T17:30:00+03:00
2025-02-21T17:30:00+03:00
россия
сша
брюссель
дональд трамп
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Евросоюз готов развивать независимую от США политику санкционного давления на Россию, но опасается "предателей" в своих рядах, сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники в Брюсселе. В среду постоянные представители стран-членов ЕС согласовали очередной 16-й раунд санкций в отношении России на фоне противоречивых сигналов из США. По словам европейского источника, весьма вероятно, что санкционная политика ЕС в ближайшие месяцы "может развиваться независимо" от США, поскольку остается неясным, какой курс изберет президент США Дональд Трамп после своих первых шагов по налаживанию отношений с РФ. "Я не обнаружил никакого снижения приверженности выполнению нашего пакета санкций. Мне не кажется вероятным, что, если США пойдут в другом направлении, мы последуем за ними", - сообщил собеседник издания. Санкции ЕС требуют единогласной поддержки 27 стран-членов ЕС и должны обновляться каждые шесть месяцев. В этой связи один из европейских дипломатов предположил возникновение "проблем", если Вашингтон окажет давление на Брюссель с целью отмены санкций против Москвы. "Если произойдет такой сценарий, когда Трамп попросит ЕС ослабить санкции, я уверен, что найдется хотя бы один глава государства, который будет готов это сделать", - сказал дипломат. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250221/lavrov-2000863394.html
https://ria.ru/20250120/sanktsii-1994550909.html
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россия, сша, брюссель, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Брюссель, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
ЕС готов развивать независимую от США политику санкций, пишут СМИ

ЕС готов развивать независимую от США политику санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Евросоюз готов развивать независимую от США политику санкционного давления на Россию, но опасается "предателей" в своих рядах, сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники в Брюсселе.
В среду постоянные представители стран-членов ЕС согласовали очередной 16-й раунд санкций в отношении России на фоне противоречивых сигналов из США.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
МИД: Россия не затрагивает тему отмены санкций в рамках диалога по Украине
Вчера, 17:16
По словам европейского источника, весьма вероятно, что санкционная политика ЕС в ближайшие месяцы "может развиваться независимо" от США, поскольку остается неясным, какой курс изберет президент США Дональд Трамп после своих первых шагов по налаживанию отношений с РФ.
«
"Я не обнаружил никакого снижения приверженности выполнению нашего пакета санкций. Мне не кажется вероятным, что, если США пойдут в другом направлении, мы последуем за ними", - сообщил собеседник издания.
Санкции ЕС требуют единогласной поддержки 27 стран-членов ЕС и должны обновляться каждые шесть месяцев. В этой связи один из европейских дипломатов предположил возникновение "проблем", если Вашингтон окажет давление на Брюссель с целью отмены санкций против Москвы.
Иван Тимофеев - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Антироссийские санкции уперлись в потолок, заявил глава РСМД
20 января, 09:19
«
"Если произойдет такой сценарий, когда Трамп попросит ЕС ослабить санкции, я уверен, что найдется хотя бы один глава государства, который будет готов это сделать", - сказал дипломат.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
США будут давить на Европу для снятия санкций с России, заявил эксперт
Вчера, 16:38
 
РоссияСШАБрюссельДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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