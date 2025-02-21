https://ria.ru/20250221/samolety-2000682986.html

Минобороны получит в 2025 году несколько самолетов УТС-800

Минобороны получит в 2025 году несколько самолетов УТС-800 - РИА Новости, 21.02.2025

Минобороны получит в 2025 году несколько самолетов УТС-800

Минобороны РФ получит в 2025 году еще несколько учебно-тренировочных самолетов УТС-800, сообщил РИА Новости на международной выставке вооружений IDEX 2025... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T03:03:00+03:00

2025-02-21T03:03:00+03:00

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безопасность

технологии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Минобороны РФ получит в 2025 году еще несколько учебно-тренировочных самолетов УТС-800, сообщил РИА Новости на международной выставке вооружений IDEX 2025 официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик и производитель самолета). "В 2024 году мы должны были сдать два самолета — мы их передали заказчику. В 2025 году необходимо передать еще несколько бортов, но в начале года говорить об этом рано. Для ускорения испытаний к процессу подключается большее количество машин. Первые самолеты, которые проходят испытания, скорее всего, будут использоваться для подготовки инструкторов", - сказал собеседник агентства. УТС-800 отличается высокой маневренностью при низких эксплуатационных затратах. Он оснащен турбовинтовым двигателем, катапультными креслами и штатной кислородной системой, системой кондиционирования воздуха, противообледенительной системой и другим бортовым оборудованием. Для обеспечения повышенной переносимости летчиком пилотажных перегрузок имеется противоперегрузочный костюм. Допустимые перегрузки на УТС-800 от +7 до -4. Самолет имеет высокую энерговооруженность и маневренность, обладает высокой горизонтальной скоростью и скороподъемностью, а также способен решать задачи днем и ночью. Температурный диапазон эксплуатации от -30°C до +45°C. Максимальная скорость самолета — 460 километров в час, дальность полета — 1200 километров, максимальная допустимая высота полета — 6000 метров. Взлетать он может с полос с искусственным и грунтовым покрытием. В декабре стало известно, что Минобороны РФ получило первые два серийных УТС-800.

https://ria.ru/20250221/rosoboroneksport-2000682406.html

https://ria.ru/20241125/rostekh-1985561317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, министерство обороны рф (минобороны рф)