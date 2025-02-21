В Самаре отстранили от работы учительницу, давшую пощечину ученику
Ударившую ученика в самарской школе учительницу отстранили от работы с детьми
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки в классе
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки в классе. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 21 фев - РИА Новости. Учительница, давшая пощечину ученику школы №127 в Самаре, отстранена от работы с детьми, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.
Ранее ряд местных Telegram-каналов разместили видеоролики, на которых учительница во время конфликта дала ученику пощечину. В региональном СУСК России затем сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) по факту противоправных действий педагога школы в Самаре в отношении учащегося.
"Прокурор Красноглинского района города Самары в ходе проверки соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних в МБОУ "Школа № 127" встретился с матерью ученика начальной школы, пострадавшего в конфликте с педагогом. Прокурор провел совещание с представителями администрации школы и городского департамента образования, по итогам которого педагог отстранена от работы с детьми", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
Также директору школы внесли представление об устранении нарушений законодательства и обеспечении безопасных условий пребывания в учреждении. Надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела, возбужденного СК.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что мальчик учится в четвертом классе.
В Липецке уволили преподавателя, избитого в колледже
27 декабря 2024, 13:23