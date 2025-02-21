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В Самаре отстранили от работы учительницу, давшую пощечину ученику - РИА Новости, 21.02.2025
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14:13 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/samara-2000802208.html
В Самаре отстранили от работы учительницу, давшую пощечину ученику
В Самаре отстранили от работы учительницу, давшую пощечину ученику - РИА Новости, 21.02.2025
В Самаре отстранили от работы учительницу, давшую пощечину ученику
Учительница, давшая пощечину ученику школы №127 в Самаре, отстранена от работы с детьми, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:13:00+03:00
2025-02-21T14:13:00+03:00
происшествия
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САМАРА, 21 фев - РИА Новости. Учительница, давшая пощечину ученику школы №127 в Самаре, отстранена от работы с детьми, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области. Ранее ряд местных Telegram-каналов разместили видеоролики, на которых учительница во время конфликта дала ученику пощечину. В региональном СУСК России затем сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) по факту противоправных действий педагога школы в Самаре в отношении учащегося. "Прокурор Красноглинского района города Самары в ходе проверки соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних в МБОУ "Школа № 127" встретился с матерью ученика начальной школы, пострадавшего в конфликте с педагогом. Прокурор провел совещание с представителями администрации школы и городского департамента образования, по итогам которого педагог отстранена от работы с детьми", - говорится в сообщении прокуратуры региона. Также директору школы внесли представление об устранении нарушений законодательства и обеспечении безопасных условий пребывания в учреждении. Надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела, возбужденного СК. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что мальчик учится в четвертом классе.
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происшествия, самара, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре отстранили от работы учительницу, давшую пощечину ученику

Ударившую ученика в самарской школе учительницу отстранили от работы с детьми

© Depositphotos.com / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки в классе
Школьные рюкзаки в классе - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Depositphotos.com / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки в классе. Архивное фото
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САМАРА, 21 фев - РИА Новости. Учительница, давшая пощечину ученику школы №127 в Самаре, отстранена от работы с детьми, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.
Ранее ряд местных Telegram-каналов разместили видеоролики, на которых учительница во время конфликта дала ученику пощечину. В региональном СУСК России затем сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) по факту противоправных действий педагога школы в Самаре в отношении учащегося.
"Прокурор Красноглинского района города Самары в ходе проверки соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних в МБОУ "Школа № 127" встретился с матерью ученика начальной школы, пострадавшего в конфликте с педагогом. Прокурор провел совещание с представителями администрации школы и городского департамента образования, по итогам которого педагог отстранена от работы с детьми", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
Также директору школы внесли представление об устранении нарушений законодательства и обеспечении безопасных условий пребывания в учреждении. Надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела, возбужденного СК.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что мальчик учится в четвертом классе.
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