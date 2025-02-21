Рубио призвал критиков плана Трампа по Газе предложить альтернативу
Рубио: страны, не одобряющие план Трампа по Газе, должны предложить альтернативу
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны, которые не одобряют план американского президента Дональда Трампа, предполагающий переселение палестинцев с территории анклава и ее переход под контроль США, должны предложить альтернативу, отметив, что Штаты помогут в восстановлении Газы.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
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"План президента (Трампа - ред.) - единственный на данный момент... Его точка зрения заключается в том, что нужно переместить людей с территории, чтобы можно было начать восстановление. Сейчас нашим партнерам в регионе не нравится этот план... Если вам не нравится план президента, тогда, я думаю, вам нужно предложить план получше, и я надеюсь, что они это сделают", - заявил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, отвечая на её вопрос о том, существует ли план по Газе.
По словам Рубио, США, как и другие страны, постараются помочь в восстановлении сектора Газа.
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В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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