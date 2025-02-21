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Рубио призвал критиков плана Трампа по Газе предложить альтернативу - РИА Новости, 21.02.2025
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10:01 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/rubio-2000715498.html
Рубио призвал критиков плана Трампа по Газе предложить альтернативу
Рубио призвал критиков плана Трампа по Газе предложить альтернативу - РИА Новости, 21.02.2025
Рубио призвал критиков плана Трампа по Газе предложить альтернативу
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны, которые не одобряют план американского президента Дональда Трампа, предполагающий переселение палестинцев с... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T10:01:00+03:00
2025-02-21T10:01:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны, которые не одобряют план американского президента Дональда Трампа, предполагающий переселение палестинцев с территории анклава и ее переход под контроль США, должны предложить альтернативу, отметив, что Штаты помогут в восстановлении Газы. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. "План президента (Трампа - ред.) - единственный на данный момент... Его точка зрения заключается в том, что нужно переместить людей с территории, чтобы можно было начать восстановление. Сейчас нашим партнерам в регионе не нравится этот план... Если вам не нравится план президента, тогда, я думаю, вам нужно предложить план получше, и я надеюсь, что они это сделают", - заявил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, отвечая на её вопрос о том, существует ли план по Газе. По словам Рубио, США, как и другие страны, постараются помочь в восстановлении сектора Газа. Ранее пресс-секретарь Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Джульетта Тума в интервью РИА Новости заявила, что организация не поддерживает план президента США Дональда Трампа по принудительному перемещению палестинцев из сектора Газа. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250210/tramp-1998465805.html
https://ria.ru/20250214/plan-1999291536.html
https://ria.ru/20250210/kreml-1998377656.html
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в мире, сша, израиль, египет, дональд трамп, марко рубио, хамас, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Израиль, Египет, Дональд Трамп, Марко Рубио, ХАМАС, ООН, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Рубио призвал критиков плана Трампа по Газе предложить альтернативу

Рубио: страны, не одобряющие план Трампа по Газе, должны предложить альтернативу

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны, которые не одобряют план американского президента Дональда Трампа, предполагающий переселение палестинцев с территории анклава и ее переход под контроль США, должны предложить альтернативу, отметив, что Штаты помогут в восстановлении Газы.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Трамп пообещал построить для палестинцев "новое место"
10 февраля, 17:45
"План президента (Трампа - ред.) - единственный на данный момент... Его точка зрения заключается в том, что нужно переместить людей с территории, чтобы можно было начать восстановление. Сейчас нашим партнерам в регионе не нравится этот план... Если вам не нравится план президента, тогда, я думаю, вам нужно предложить план получше, и я надеюсь, что они это сделают", - заявил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, отвечая на её вопрос о том, существует ли план по Газе.
По словам Рубио, США, как и другие страны, постараются помочь в восстановлении сектора Газа.
Ранее пресс-секретарь Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Джульетта Тума в интервью РИА Новости заявила, что организация не поддерживает план президента США Дональда Трампа по принудительному перемещению палестинцев из сектора Газа.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем.
Палестинцы едут в повозке в Рафахе - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Европе разрабатывают план по Газе в противовес предложению Трампа
14 февраля, 09:24
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Москва - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о планах Трампа по сектору Газа
10 февраля, 12:22
 
В миреСШАИзраильЕгипетДональд ТрампМарко РубиоХАМАСООНБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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