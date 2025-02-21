Рубио обвинил Зеленского во лжи
Рубио обвинил Зеленского во лжи из-за слов об отказе от сделки по минералам
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский соврал насчет своего отказа на предложенную США сделку по минералам, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном в соцсети X.
Рубио отметил, что Зеленский согласился на сделку по минералам, но заявил, что ее нужно "провести через законодательный процесс".
Рубио отметил, что Зеленский согласился на сделку по минералам, но заявил, что ее нужно "провести через законодательный процесс".
"Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку: "Мы ни в коем случае этого делать не будем". Но <…> все было не так", — сказал он.
В начале года президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств, и добавил, что ожидает получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов.
Как заявлял лидер киевского режима, украинская сторона должна получить гарантии безопасности взамен доступа к ресурсам.
В начале года президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств, и добавил, что ожидает получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов.
Как заявлял лидер киевского режима, украинская сторона должна получить гарантии безопасности взамен доступа к ресурсам.