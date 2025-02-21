https://ria.ru/20250221/rubio-2000705032.html

Рубио обвинил Зеленского во лжи

Рубио обвинил Зеленского во лжи - РИА Новости, 21.02.2025

Рубио обвинил Зеленского во лжи

Владимир Зеленский соврал насчет своего отказа на предложенную США сделку по минералам, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T08:48:00+03:00

2025-02-21T08:48:00+03:00

2025-02-21T15:43:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский соврал насчет своего отказа на предложенную США сделку по минералам, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном в соцсети X. Рубио отметил, что Зеленский согласился на сделку по минералам, но заявил, что ее нужно "провести через законодательный процесс". "Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку: "Мы ни в коем случае этого делать не будем". Но <…> все было не так", — сказал он. В начале года президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств, и добавил, что ожидает получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов. Как заявлял лидер киевского режима, украинская сторона должна получить гарантии безопасности взамен доступа к ресурсам.

https://ria.ru/20250221/mask-2000701955.html

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в мире, сша, владимир зеленский, украина, марко рубио, дональд трамп