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Рубио обвинил Зеленского во лжи - РИА Новости, 21.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 21.02.2025 (обновлено: 15:43 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/rubio-2000705032.html
Рубио обвинил Зеленского во лжи
Рубио обвинил Зеленского во лжи - РИА Новости, 21.02.2025
Рубио обвинил Зеленского во лжи
Владимир Зеленский соврал насчет своего отказа на предложенную США сделку по минералам, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T08:48:00+03:00
2025-02-21T15:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
украина
марко рубио
дональд трамп
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский соврал насчет своего отказа на предложенную США сделку по минералам, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном в соцсети X. Рубио отметил, что Зеленский согласился на сделку по минералам, но заявил, что ее нужно "провести через законодательный процесс". "Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку: "Мы ни в коем случае этого делать не будем". Но &lt;…&gt; все было не так", — сказал он. В начале года президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств, и добавил, что ожидает получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов. Как заявлял лидер киевского режима, украинская сторона должна получить гарантии безопасности взамен доступа к ресурсам.
https://ria.ru/20250221/mask-2000701955.html
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в мире, сша, владимир зеленский, украина, марко рубио, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Украина, Марко Рубио, Дональд Трамп
Рубио обвинил Зеленского во лжи

Рубио обвинил Зеленского во лжи из-за слов об отказе от сделки по минералам

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский соврал насчет своего отказа на предложенную США сделку по минералам, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном в соцсети X.

Рубио отметил, что Зеленский согласился на сделку по минералам, но заявил, что ее нужно "провести через законодательный процесс".
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"Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку: "Мы ни в коем случае этого делать не будем". Но <…> все было не так", — сказал он.

В начале года президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возвращения потраченных на Украину средств, и добавил, что ожидает получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму 500 миллиардов долларов.

Как заявлял лидер киевского режима, украинская сторона должна получить гарантии безопасности взамен доступа к ресурсам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийУкраинаМарко РубиоДональд Трамп
 
 
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