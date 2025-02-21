"Заигрались с вирусом": Рубио раскрыл правду о появлении COVID-19
Рубио: COVID-19 распространился по миру из-за утечки в лаборатории в Китае
© AP Photo / Richard DrewАмериканский сенатор от Флориды Марко Рубио
© AP Photo / Richard Drew
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поддерживает теорию о том, что вирус COVID-19 распространился по миру из-за утечки в лаборатории в китайском городе Ухань.
В январе теорию лабораторной утечки вируса стало поддерживать ЦРУ.
Ранее американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада законодателей. В докладе отмечается, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник в лаборатории в китайском городе Ухань".
США ранее публично объявили о проведении расследования истоков происхождения коронавируса, после чего Уханьский институт в Китае оказался в фокусе пристального внимания американского правительства. Впоследствии Штаты обвиняли это исследовательское учреждение в отказе сотрудничать и предоставить запрошенную документацию. Разведсообщество США давало понять, что разрабатывает две версии происхождения коронавируса — утечку из китайской лаборатории и естественное заражение человека от животного.
ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором специалисты назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.
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