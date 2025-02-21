https://ria.ru/20250221/rubio-2000703680.html

"Заигрались с вирусом": Рубио раскрыл правду о появлении COVID-19

"Заигрались с вирусом": Рубио раскрыл правду о появлении COVID-19 - РИА Новости, 21.02.2025

"Заигрались с вирусом": Рубио раскрыл правду о появлении COVID-19

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поддерживает теорию о том, что вирус COVID-19 распространился по миру из-за утечки в лаборатории в китайском городе... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T08:30:00+03:00

2025-02-21T08:30:00+03:00

2025-02-21T11:22:00+03:00

в мире

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воз

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поддерживает теорию о том, что вирус COVID-19 распространился по миру из-за утечки в лаборатории в китайском городе Ухань. "С моей точки зрения, основанной на том, что мне известно, вероятнее всего, в Китае заигрались с вирусом, кто-то подхватил его в лаборатории, потом он распространился по Китаю, а затем и по всему миру", — заявил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж. В январе теорию лабораторной утечки вируса стало поддерживать ЦРУ. Ранее американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада законодателей. В докладе отмечается, что "вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник в лаборатории в китайском городе Ухань". США ранее публично объявили о проведении расследования истоков происхождения коронавируса, после чего Уханьский институт в Китае оказался в фокусе пристального внимания американского правительства. Впоследствии Штаты обвиняли это исследовательское учреждение в отказе сотрудничать и предоставить запрошенную документацию. Разведсообщество США давало понять, что разрабатывает две версии происхождения коронавируса — утечку из китайской лаборатории и естественное заражение человека от животного. ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором специалисты назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорилось, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения коронавируса — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.

https://ria.ru/20250220/covid-2000477186.html

https://ria.ru/20250126/virus-1995503617.html

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в мире, сша, китай, ухань, марко рубио, воз, центральное разведывательное управление (цру)