https://ria.ru/20250221/rubio-2000701295.html

Рубио назвал предложение Трампа к Канаде стать американским штатом логичным

Рубио назвал предложение Трампа к Канаде стать американским штатом логичным - РИА Новости, 21.02.2025

Рубио назвал предложение Трампа к Канаде стать американским штатом логичным

Госсекретарь США Марко Рубио назвал очень логичным предложение американского президента Дональда Трампа к Канаде стать американским штатом и заявил, что... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T08:15:00+03:00

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2025-02-21T08:17:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал очень логичным предложение американского президента Дональда Трампа к Канаде стать американским штатом и заявил, что экономические отношения с ней должны быть взаимными и справедливыми. Ранее Трамп называл премьера Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами пошлин на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. Рубио в интервью журналисте Кэтрин Херридж заявил, что подобный ответ Трампа на заявление Трюдо о том, что Канада прекратит существование, если США введут экономические меры, было "очень логичным". "Десятилетиями США позволяли несправедливую торговлю... Кто станет спорить с тем, что мы должны выставлять такие же цены, что выставляют нам; все, что они не разрешают делать американским компаниям, мы должны не разрешать и их компаниям... Здесь должна быть взаимность и справедливость", - отметил госсекретарь.

https://ria.ru/20250213/kanada-1999201240.html

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