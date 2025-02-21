https://ria.ru/20250221/rubio-2000698786.html

У Ирана не будет ядерного оружия, заявил Рубио

У Ирана не будет ядерного оружия, заявил Рубио - РИА Новости, 21.02.2025

У Ирана не будет ядерного оружия, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что при президентстве Дональда Трампа у Ирана не будет ядерного оружия. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T07:54:00+03:00

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2025-02-21T07:56:00+03:00

иран

сша

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дональд трамп

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что при президентстве Дональда Трампа у Ирана не будет ядерного оружия."Я думаю, здесь ни у кого не должно быть сомнений. При Трампе у Ирана не будет ядерного оружия", - заявил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж.

https://ria.ru/20250218/kreml-1999980315.html

иран

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, сша, в мире, марко рубио, дональд трамп