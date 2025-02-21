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У Ирана не будет ядерного оружия, заявил Рубио - РИА Новости, 21.02.2025
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07:54 21.02.2025 (обновлено: 07:56 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/rubio-2000698786.html
У Ирана не будет ядерного оружия, заявил Рубио
У Ирана не будет ядерного оружия, заявил Рубио - РИА Новости, 21.02.2025
У Ирана не будет ядерного оружия, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что при президентстве Дональда Трампа у Ирана не будет ядерного оружия. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:54:00+03:00
2025-02-21T07:56:00+03:00
иран
сша
в мире
марко рубио
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что при президентстве Дональда Трампа у Ирана не будет ядерного оружия."Я думаю, здесь ни у кого не должно быть сомнений. При Трампе у Ирана не будет ядерного оружия", - заявил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж.
https://ria.ru/20250218/kreml-1999980315.html
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иран, сша, в мире, марко рубио, дональд трамп
Иран, США, В мире, Марко Рубио, Дональд Трамп
У Ирана не будет ядерного оружия, заявил Рубио

Рубио: при президентстве Трампа у Ирана не будет ядерного оружия

© AP Photo / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Марко Рубио после российско-американских переговоров в Эр-Рияде
Госсекретарь США Марко Рубио после российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что при президентстве Дональда Трампа у Ирана не будет ядерного оружия.
"Я думаю, здесь ни у кого не должно быть сомнений. При Трампе у Ирана не будет ядерного оружия", - заявил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг ядерной программы Ирана
18 февраля, 10:10
 
ИранСШАВ миреМарко РубиоДональд Трамп
 
 
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