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Встреча Трампа и Путина должна быть субстантивной, заявил Рубио

Встреча Трампа и Путина должна быть субстантивной, заявил Рубио - РИА Новости, 21.02.2025

Встреча Трампа и Путина должна быть субстантивной, заявил Рубио

Перспектива проведения очной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина зависит от прогресса в урегулировании конфликта на... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T07:23:00+03:00

2025-02-21T07:23:00+03:00

2025-02-21T07:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Перспектива проведения очной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина зависит от прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио."Такие встречи не проводятся просто так. Мы должны понимать, о чем будет идти речь и какие результаты можно ожидать. Время встречи во многом зависит от того, удастся ли достичь прогресса в прекращении конфликта", — сказал он в интервью журналистке Кэтрин Херридж.Рубио подчеркнул, что США ведут диалог с Россией, чтобы понять, готова ли она к переговорам о мире."Президент хочет знать, серьезны ли русские в намерении закончить войну, и если да, то на каких условиях. Единственный способ выяснить это – вступить в диалог", — отметил глава американской дипломатии.По его словам, США консультируются с союзниками, включая европейские страны и Украину, и не намерены принимать решения в одностороннем порядке."Украинцы должны быть частью процесса. Россия не может заключить перемирие без их согласия, так же как мы не можем снять санкции без участия Европы. Все должны быть вовлечены", — добавил он.

https://ria.ru/20250220/putin-2000643962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, марко рубио, дональд трамп, владимир путин