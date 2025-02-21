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Встреча Трампа и Путина должна быть субстантивной, заявил Рубио - РИА Новости, 21.02.2025
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07:23 21.02.2025 (обновлено: 07:26 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/rubio-2000696594.html
Встреча Трампа и Путина должна быть субстантивной, заявил Рубио
Встреча Трампа и Путина должна быть субстантивной, заявил Рубио - РИА Новости, 21.02.2025
Встреча Трампа и Путина должна быть субстантивной, заявил Рубио
Перспектива проведения очной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина зависит от прогресса в урегулировании конфликта на... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:23:00+03:00
2025-02-21T07:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Перспектива проведения очной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина зависит от прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио."Такие встречи не проводятся просто так. Мы должны понимать, о чем будет идти речь и какие результаты можно ожидать. Время встречи во многом зависит от того, удастся ли достичь прогресса в прекращении конфликта", — сказал он в интервью журналистке Кэтрин Херридж.Рубио подчеркнул, что США ведут диалог с Россией, чтобы понять, готова ли она к переговорам о мире."Президент хочет знать, серьезны ли русские в намерении закончить войну, и если да, то на каких условиях. Единственный способ выяснить это – вступить в диалог", — отметил глава американской дипломатии.По его словам, США консультируются с союзниками, включая европейские страны и Украину, и не намерены принимать решения в одностороннем порядке."Украинцы должны быть частью процесса. Россия не может заключить перемирие без их согласия, так же как мы не можем снять санкции без участия Европы. Все должны быть вовлечены", — добавил он.
https://ria.ru/20250220/putin-2000643962.html
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в мире, украина, россия, сша, марко рубио, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, Россия, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Путин
Встреча Трампа и Путина должна быть субстантивной, заявил Рубио

Рубио: встреча Трампа и Путина зависит от прогресса в урегулировании на Украине

© Фото : Мария Захарова/TelegramРоссийская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Мария Захарова/Telegram
Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Перспектива проведения очной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина зависит от прогресса в урегулировании конфликта на Украине, заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
"Такие встречи не проводятся просто так. Мы должны понимать, о чем будет идти речь и какие результаты можно ожидать. Время встречи во многом зависит от того, удастся ли достичь прогресса в прекращении конфликта", — сказал он в интервью журналистке Кэтрин Херридж.
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Рубио подчеркнул, что США ведут диалог с Россией, чтобы понять, готова ли она к переговорам о мире.
«
"Президент хочет знать, серьезны ли русские в намерении закончить войну, и если да, то на каких условиях. Единственный способ выяснить это – вступить в диалог", — отметил глава американской дипломатии.
По его словам, США консультируются с союзниками, включая европейские страны и Украину, и не намерены принимать решения в одностороннем порядке.
"Украинцы должны быть частью процесса. Россия не может заключить перемирие без их согласия, так же как мы не можем снять санкции без участия Европы. Все должны быть вовлечены", — добавил он.
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