Трамп недоволен Зеленским, заявил Рубио
Рубио: в некоторых случаях недовольство Трампа Зеленским вполне справедливо
© AP Photo / Evelyn HocksteinАмериканская делегация во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Американская делегация во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж заявил, что американский президент Дональд Трамп выражает недовольство в адрес Владимира Зеленского, и в некоторых случаях такая реакция является оправданной.
"Президент Трамп очень недоволен поведением Зеленского, и в ряде случаев – вполне справедливо. Люди забывают, что и у (экс-президента США) Джо Байдена были разногласия с Зеленским - есть публикации о том, как он ругал его по телефону", — сказал Рубио.
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Он отметил, что некоторые заявления Зеленского вызывают раздражение в Вашингтоне. "Мы обсуждали с ним вопрос минеральных ресурсов, предлагали сотрудничество. Он согласился, сказал, что вынесет его на рассмотрение парламента, а через два дня заявил публично, что отверг эту идею. Это не то, что он говорил нам", — подчеркнул Рубио.
По его словам, позиция Трампа по Украине неизменна, но хозяин Белого дома требует к себе уважения. "Когда вместо благодарности звучат обвинения в дезинформации, это крайне контрпродуктивно. Трамп не тот человек, который будет это терпеть", — добавил Рубио.