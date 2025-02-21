https://ria.ru/20250221/rubio-2000696010.html

Трамп недоволен Зеленским, заявил Рубио

Трамп недоволен Зеленским, заявил Рубио - РИА Новости, 21.02.2025

Трамп недоволен Зеленским, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж заявил, что американский президент Дональд Трамп выражает недовольство в адрес Владимира... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T07:14:00+03:00

2025-02-21T07:14:00+03:00

2025-02-21T07:47:00+03:00

марко рубио

дональд трамп

в мире

сша

владимир зеленский

вашингтон (штат)

украина

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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж заявил, что американский президент Дональд Трамп выражает недовольство в адрес Владимира Зеленского, и в некоторых случаях такая реакция является оправданной."Президент Трамп очень недоволен поведением Зеленского, и в ряде случаев – вполне справедливо. Люди забывают, что и у (экс-президента США) Джо Байдена были разногласия с Зеленским - есть публикации о том, как он ругал его по телефону", — сказал Рубио.Он отметил, что некоторые заявления Зеленского вызывают раздражение в Вашингтоне. "Мы обсуждали с ним вопрос минеральных ресурсов, предлагали сотрудничество. Он согласился, сказал, что вынесет его на рассмотрение парламента, а через два дня заявил публично, что отверг эту идею. Это не то, что он говорил нам", — подчеркнул Рубио.По его словам, позиция Трампа по Украине неизменна, но хозяин Белого дома требует к себе уважения. "Когда вместо благодарности звучат обвинения в дезинформации, это крайне контрпродуктивно. Трамп не тот человек, который будет это терпеть", — добавил Рубио.

https://ria.ru/20250220/trump-2000636345.html

https://ria.ru/20250220/ukraina-2000666228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

марко рубио, дональд трамп, в мире, сша, владимир зеленский, вашингтон (штат), украина