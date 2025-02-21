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Трамп недоволен Зеленским, заявил Рубио - РИА Новости, 21.02.2025
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07:14 21.02.2025 (обновлено: 07:47 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/rubio-2000696010.html
Трамп недоволен Зеленским, заявил Рубио
Трамп недоволен Зеленским, заявил Рубио - РИА Новости, 21.02.2025
Трамп недоволен Зеленским, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж заявил, что американский президент Дональд Трамп выражает недовольство в адрес Владимира... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:14:00+03:00
2025-02-21T07:47:00+03:00
марко рубио
дональд трамп
в мире
сша
владимир зеленский
вашингтон (штат)
украина
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж заявил, что американский президент Дональд Трамп выражает недовольство в адрес Владимира Зеленского, и в некоторых случаях такая реакция является оправданной."Президент Трамп очень недоволен поведением Зеленского, и в ряде случаев – вполне справедливо. Люди забывают, что и у (экс-президента США) Джо Байдена были разногласия с Зеленским - есть публикации о том, как он ругал его по телефону", — сказал Рубио.Он отметил, что некоторые заявления Зеленского вызывают раздражение в Вашингтоне. "Мы обсуждали с ним вопрос минеральных ресурсов, предлагали сотрудничество. Он согласился, сказал, что вынесет его на рассмотрение парламента, а через два дня заявил публично, что отверг эту идею. Это не то, что он говорил нам", — подчеркнул Рубио.По его словам, позиция Трампа по Украине неизменна, но хозяин Белого дома требует к себе уважения. "Когда вместо благодарности звучат обвинения в дезинформации, это крайне контрпродуктивно. Трамп не тот человек, который будет это терпеть", — добавил Рубио.
https://ria.ru/20250220/trump-2000636345.html
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марко рубио, дональд трамп, в мире, сша, владимир зеленский, вашингтон (штат), украина
Марко Рубио, Дональд Трамп, В мире, США, Владимир Зеленский, Вашингтон (штат), Украина
Трамп недоволен Зеленским, заявил Рубио

Рубио: в некоторых случаях недовольство Трампа Зеленским вполне справедливо

© AP Photo / Evelyn HocksteinАмериканская делегация во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде
Американская делегация во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Американская делегация во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж заявил, что американский президент Дональд Трамп выражает недовольство в адрес Владимира Зеленского, и в некоторых случаях такая реакция является оправданной.
"Президент Трамп очень недоволен поведением Зеленского, и в ряде случаев – вполне справедливо. Люди забывают, что и у (экс-президента США) Джо Байдена были разногласия с Зеленским - есть публикации о том, как он ругал его по телефону", — сказал Рубио.
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Он отметил, что некоторые заявления Зеленского вызывают раздражение в Вашингтоне. "Мы обсуждали с ним вопрос минеральных ресурсов, предлагали сотрудничество. Он согласился, сказал, что вынесет его на рассмотрение парламента, а через два дня заявил публично, что отверг эту идею. Это не то, что он говорил нам", — подчеркнул Рубио.
По его словам, позиция Трампа по Украине неизменна, но хозяин Белого дома требует к себе уважения. "Когда вместо благодарности звучат обвинения в дезинформации, это крайне контрпродуктивно. Трамп не тот человек, который будет это терпеть", — добавил Рубио.
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