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Рубио рассказал, что обсуждали США и Россия на встрече в Эр-Рияде - РИА Новости, 21.02.2025
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07:07 21.02.2025 (обновлено: 07:49 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/rubio-2000695455.html
Рубио рассказал, что обсуждали США и Россия на встрече в Эр-Рияде
Рубио рассказал, что обсуждали США и Россия на встрече в Эр-Рияде - РИА Новости, 21.02.2025
Рубио рассказал, что обсуждали США и Россия на встрече в Эр-Рияде
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью журналистке Кэтрин Херридж, что в ходе недавней встречи с представителями России в Эр-Рияде территориальные... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:07:00+03:00
2025-02-21T07:49:00+03:00
сша
россия
украина
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью журналистке Кэтрин Херридж, что в ходе недавней встречи с представителями России в Эр-Рияде территориальные вопросы по Украине не обсуждались, у встречи был другая цель.Рубио подчеркнул, что встреча в Саудовской Аравии была ориентирована на обсуждение перспектив мирного процесса на Украине, а не на конкретные условия возможного соглашения. “Мы не вели переговоров по деталям, включая территориальные вопросы”, — добавил он.По его словам, США продолжают консультации с европейскими союзниками и Киевом. “Украинцы знают наши намерения, мы обсуждаем все с ними на регулярной основе”, — отметил глава американской дипломатии.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000382435.html
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сша, россия, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, марко рубио
США, Россия, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Марко Рубио
Рубио рассказал, что обсуждали США и Россия на встрече в Эр-Рияде

Рубио: Россия и США не обсуждали территориальные вопросы по Украине в Эр-Рияде

© Фото : МИД РоссииРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : МИД России
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью журналистке Кэтрин Херридж, что в ходе недавней встречи с представителями России в Эр-Рияде территориальные вопросы по Украине не обсуждались, у встречи был другая цель.
Рубио подчеркнул, что встреча в Саудовской Аравии была ориентирована на обсуждение перспектив мирного процесса на Украине, а не на конкретные условия возможного соглашения. “Мы не вели переговоров по деталям, включая территориальные вопросы”, — добавил он.
По его словам, США продолжают консультации с европейскими союзниками и Киевом. “Украинцы знают наши намерения, мы обсуждаем все с ними на регулярной основе”, — отметил глава американской дипломатии.
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СШАРоссияУкраинаПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ миреМарко Рубио
 
 
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