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Рубио рассказал, что обсуждали США и Россия на встрече в Эр-Рияде
Рубио рассказал, что обсуждали США и Россия на встрече в Эр-Рияде - РИА Новости, 21.02.2025
Рубио рассказал, что обсуждали США и Россия на встрече в Эр-Рияде
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью журналистке Кэтрин Херридж, что в ходе недавней встречи с представителями России в Эр-Рияде территориальные... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:07:00+03:00
2025-02-21T07:07:00+03:00
2025-02-21T07:49:00+03:00
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переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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марко рубио
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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью журналистке Кэтрин Херридж, что в ходе недавней встречи с представителями России в Эр-Рияде территориальные вопросы по Украине не обсуждались, у встречи был другая цель.Рубио подчеркнул, что встреча в Саудовской Аравии была ориентирована на обсуждение перспектив мирного процесса на Украине, а не на конкретные условия возможного соглашения. “Мы не вели переговоров по деталям, включая территориальные вопросы”, — добавил он.По его словам, США продолжают консультации с европейскими союзниками и Киевом. “Украинцы знают наши намерения, мы обсуждаем все с ними на регулярной основе”, — отметил глава американской дипломатии.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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США, Россия, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире, Марко Рубио
Рубио рассказал, что обсуждали США и Россия на встрече в Эр-Рияде
Рубио: Россия и США не обсуждали территориальные вопросы по Украине в Эр-Рияде