https://ria.ru/20250221/rubio-2000695455.html

Рубио рассказал, что обсуждали США и Россия на встрече в Эр-Рияде

Рубио рассказал, что обсуждали США и Россия на встрече в Эр-Рияде - РИА Новости, 21.02.2025

Рубио рассказал, что обсуждали США и Россия на встрече в Эр-Рияде

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью журналистке Кэтрин Херридж, что в ходе недавней встречи с представителями России в Эр-Рияде территориальные... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T07:07:00+03:00

2025-02-21T07:07:00+03:00

2025-02-21T07:49:00+03:00

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украина

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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марко рубио

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ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью журналистке Кэтрин Херридж, что в ходе недавней встречи с представителями России в Эр-Рияде территориальные вопросы по Украине не обсуждались, у встречи был другая цель.Рубио подчеркнул, что встреча в Саудовской Аравии была ориентирована на обсуждение перспектив мирного процесса на Украине, а не на конкретные условия возможного соглашения. “Мы не вели переговоров по деталям, включая территориальные вопросы”, — добавил он.По его словам, США продолжают консультации с европейскими союзниками и Киевом. “Украинцы знают наши намерения, мы обсуждаем все с ними на регулярной основе”, — отметил глава американской дипломатии.

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Дарья Буймова

сша, россия, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире, марко рубио