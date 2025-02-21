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США должны вести диалог с Россией, заявил глава Госдепа
США должны вести диалог с Россией, заявил глава Госдепа - РИА Новости, 21.02.2025
США должны вести диалог с Россией, заявил глава Госдепа
США, несмотря на разногласия, должны вести диалог с Россией, заявил глава Госдепа Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:06:00+03:00
2025-02-21T07:06:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. США, несмотря на разногласия, должны вести диалог с Россией, заявил глава Госдепа Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж."У нас должна быть возможность вести диалог с государством, которое имеет самые большой запас тактического ядерного оружия и второй крупнейший запас стратегического ядерного оружия... Нравится нам это или нет, но Россия - это глобальная сила... У нас должна быть связь с ними. И первый шаг - наше посольство в Москве, которое едва функционирует", — сказал он.По словам Рубио, контакт с Россией также необходим для того, чтобы проверить намерения Москвы в отношении окончания украинского конфликта.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования ситуации на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html
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сша, россия, государственный департамент сша, в мире, марко рубио
США, Россия, Государственный департамент США, В мире, Марко Рубио
США должны вести диалог с Россией, заявил глава Госдепа
Рубио: США должны вести диалог с Россией, несмотря на разногласия
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. США, несмотря на разногласия, должны вести диалог с Россией, заявил глава Госдепа Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж.
"У нас должна быть возможность вести диалог с государством, которое имеет самые большой запас тактического ядерного оружия и второй крупнейший запас стратегического ядерного оружия... Нравится нам это или нет, но Россия - это глобальная сила... У нас должна быть связь с ними. И первый шаг - наше посольство в Москве, которое едва функционирует", — сказал он.
По словам Рубио, контакт с Россией также необходим для того, чтобы проверить намерения Москвы в отношении окончания украинского конфликта.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования ситуации на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.