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США должны вести диалог с Россией, заявил глава Госдепа - РИА Новости, 21.02.2025
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07:06 21.02.2025 (обновлено: 07:40 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/rubio-2000695241.html
США должны вести диалог с Россией, заявил глава Госдепа
США должны вести диалог с Россией, заявил глава Госдепа - РИА Новости, 21.02.2025
США должны вести диалог с Россией, заявил глава Госдепа
США, несмотря на разногласия, должны вести диалог с Россией, заявил глава Госдепа Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:06:00+03:00
2025-02-21T07:40:00+03:00
сша
россия
государственный департамент сша
в мире
марко рубио
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. США, несмотря на разногласия, должны вести диалог с Россией, заявил глава Госдепа Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж."У нас должна быть возможность вести диалог с государством, которое имеет самые большой запас тактического ядерного оружия и второй крупнейший запас стратегического ядерного оружия... Нравится нам это или нет, но Россия - это глобальная сила... У нас должна быть связь с ними. И первый шаг - наше посольство в Москве, которое едва функционирует", — сказал он.По словам Рубио, контакт с Россией также необходим для того, чтобы проверить намерения Москвы в отношении окончания украинского конфликта.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования ситуации на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html
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сша, россия, государственный департамент сша, в мире, марко рубио
США, Россия, Государственный департамент США, В мире, Марко Рубио
США должны вести диалог с Россией, заявил глава Госдепа

Рубио: США должны вести диалог с Россией, несмотря на разногласия

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. США, несмотря на разногласия, должны вести диалог с Россией, заявил глава Госдепа Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж.
"У нас должна быть возможность вести диалог с государством, которое имеет самые большой запас тактического ядерного оружия и второй крупнейший запас стратегического ядерного оружия... Нравится нам это или нет, но Россия - это глобальная сила... У нас должна быть связь с ними. И первый шаг - наше посольство в Москве, которое едва функционирует", — сказал он.
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По словам Рубио, контакт с Россией также необходим для того, чтобы проверить намерения Москвы в отношении окончания украинского конфликта.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования ситуации на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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СШАРоссияГосударственный департамент СШАВ миреМарко Рубио
 
 
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