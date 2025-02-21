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Рубио пожаловался, что посольство в Москве едва функционирует
Рубио пожаловался, что посольство в Москве едва функционирует - РИА Новости, 21.02.2025
Рубио пожаловался, что посольство в Москве едва функционирует
Американское посольство в Москве едва функционирует, рассказал глава Госдепа США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:04:00+03:00
2025-02-21T07:04:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американское посольство в Москве едва функционирует, рассказал глава Госдепа США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж."Нравится нам это или нет, но Россия - это глобальная сила... У нас должна быть связь с ними. И первый шаг - наше посольство в Москве, которое едва функционирует", - заявил Рубио.
https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html
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7 495 645-6601
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москва, сша, россия, в мире
Москва, США, Россия, В мире
Рубио пожаловался, что посольство в Москве едва функционирует
Рубио: надо наладить каналы связи с Россией для проверки намерений по Украине