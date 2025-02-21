https://ria.ru/20250221/rubio-2000694827.html

Рубио пожаловался, что посольство в Москве едва функционирует

Рубио пожаловался, что посольство в Москве едва функционирует - РИА Новости, 21.02.2025

Рубио пожаловался, что посольство в Москве едва функционирует

Американское посольство в Москве едва функционирует, рассказал глава Госдепа США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж. РИА Новости, 21.02.2025

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американское посольство в Москве едва функционирует, рассказал глава Госдепа США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж."Нравится нам это или нет, но Россия - это глобальная сила... У нас должна быть связь с ними. И первый шаг - наше посольство в Москве, которое едва функционирует", - заявил Рубио.

https://ria.ru/20250220/rossiya-2000395075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сша, россия, в мире