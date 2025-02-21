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США при Байдене потеряли контакт с Россией, заявил Рубио
США при Байдене потеряли контакт с Россией, заявил Рубио - РИА Новости, 21.02.2025
США при Байдене потеряли контакт с Россией, заявил Рубио
США при экс-президенте Джо Байдене потеряли контакт с Россией, чего не было даже в разгар холодной войны, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:59:00+03:00
2025-02-21T06:59:00+03:00
2025-02-21T07:49:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США при экс-президенте Джо Байдене потеряли контакт с Россией, чего не было даже в разгар холодной войны, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж."Контакта не было... Даже в разгар холодной войны, даже в ее худшие дни между США и СССР был контакт", - заявил Рубио в ответ на вопрос о том, в каких масштабах была потеряна связь с Россией во время президентства Байдена.По его словам, сейчас США и Россия могут сотрудничать по различным вопросам и снизить риски конфронтации, но конфликт на Украине остается препятствием.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, джо байден, марко рубио, ссср
В мире, США, Россия, Джо Байден, Марко Рубио, СССР
США при Байдене потеряли контакт с Россией, заявил Рубио
Рубио: США не теряли контакт с Россией даже в разгар Холодной войны