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США при Байдене потеряли контакт с Россией, заявил Рубио - РИА Новости, 21.02.2025
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06:59 21.02.2025 (обновлено: 07:49 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/rubio-2000694393.html
США при Байдене потеряли контакт с Россией, заявил Рубио
США при Байдене потеряли контакт с Россией, заявил Рубио - РИА Новости, 21.02.2025
США при Байдене потеряли контакт с Россией, заявил Рубио
США при экс-президенте Джо Байдене потеряли контакт с Россией, чего не было даже в разгар холодной войны, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T06:59:00+03:00
2025-02-21T07:49:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США при экс-президенте Джо Байдене потеряли контакт с Россией, чего не было даже в разгар холодной войны, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж."Контакта не было... Даже в разгар холодной войны, даже в ее худшие дни между США и СССР был контакт", - заявил Рубио в ответ на вопрос о том, в каких масштабах была потеряна связь с Россией во время президентства Байдена.По его словам, сейчас США и Россия могут сотрудничать по различным вопросам и снизить риски конфронтации, но конфликт на Украине остается препятствием.
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в мире, сша, россия, джо байден, марко рубио, ссср
В мире, США, Россия, Джо Байден, Марко Рубио, СССР
США при Байдене потеряли контакт с Россией, заявил Рубио

Рубио: США не теряли контакт с Россией даже в разгар Холодной войны

© AP Photo / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США при экс-президенте Джо Байдене потеряли контакт с Россией, чего не было даже в разгар холодной войны, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж.
"Контакта не было... Даже в разгар холодной войны, даже в ее худшие дни между США и СССР был контакт", - заявил Рубио в ответ на вопрос о том, в каких масштабах была потеряна связь с Россией во время президентства Байдена.
По его словам, сейчас США и Россия могут сотрудничать по различным вопросам и снизить риски конфронтации, но конфликт на Украине остается препятствием.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Штатам предстоят проблемы на неожиданном направлении
19 февраля, 08:00
 
В миреСШАРоссияДжо БайденМарко РубиоСССР
 
 
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