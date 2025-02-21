https://ria.ru/20250221/rossiya-2000745093.html
Ребенка из России, которого мать оставила в Мексике, вернут на родину
Ребенка из России, которого мать оставила в Мексике, вернут на родину - РИА Новости, 21.02.2025
Ребенка из России, которого мать оставила в Мексике, вернут на родину
Трехлетнего ребенка из России, которого мать оставила в отеле в Мексике летом 2024 года, вернут на родину, сообщили в консульском отделе посольства РФ в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:42:00+03:00
2025-02-21T11:42:00+03:00
2025-02-21T11:42:00+03:00
россия
мексика
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/90/1512279048_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_64ca195f0ade346383c23ffebd40989d.png
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Трехлетнего ребенка из России, которого мать оставила в отеле в Мексике летом 2024 года, вернут на родину, сообщили в консульском отделе посольства РФ в Мексике. "18 февраля 2025 года в Москву в сопровождении сотрудников мексиканской миграционной службы был отправлен трехлетний ребенок, оставшийся без родителей в Мексике", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале консульства. Там отметили, что в результате семи месяцев сложной и напряженной работы консульскому отделу посольства совместно с компетентными органами России и Мексики удалось урегулировать вопросы возвращения несовершеннолетнего гражданина на Родину. Мальчик был обнаружен в июле 2024 года в одном из отелей города Пьедрас Неграс. В ночь на 23 июля 2024 года он был оставлен матерью, гражданкой России, которая вместе с другими членами ее семьи нелегально пересекла границу США, где вся группа была сразу же задержана. В настоящее время мать ребенка находится в центре содержания нелегальных мигрантов.
https://ria.ru/20250220/rossija-2000541789.html
https://ria.ru/20250209/aeroport-1998216045.html
россия
мексика
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/90/1512279048_195:0:3306:2333_1920x0_80_0_0_22139b29f0cfeadb5e77dca20ebbfd97.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мексика, москва, общество
Россия, Мексика, Москва, Общество
Ребенка из России, которого мать оставила в Мексике, вернут на родину
Трехлетнего ребенка из РФ, которого мать оставила в Мексике, вернут на родину