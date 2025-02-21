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Ребенка из России, которого мать оставила в Мексике, вернут на родину - РИА Новости, 21.02.2025
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11:42 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/rossiya-2000745093.html
Ребенка из России, которого мать оставила в Мексике, вернут на родину
Ребенка из России, которого мать оставила в Мексике, вернут на родину - РИА Новости, 21.02.2025
Ребенка из России, которого мать оставила в Мексике, вернут на родину
Трехлетнего ребенка из России, которого мать оставила в отеле в Мексике летом 2024 года, вернут на родину, сообщили в консульском отделе посольства РФ в... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T11:42:00+03:00
2025-02-21T11:42:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Трехлетнего ребенка из России, которого мать оставила в отеле в Мексике летом 2024 года, вернут на родину, сообщили в консульском отделе посольства РФ в Мексике. "18 февраля 2025 года в Москву в сопровождении сотрудников мексиканской миграционной службы был отправлен трехлетний ребенок, оставшийся без родителей в Мексике", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале консульства. Там отметили, что в результате семи месяцев сложной и напряженной работы консульскому отделу посольства совместно с компетентными органами России и Мексики удалось урегулировать вопросы возвращения несовершеннолетнего гражданина на Родину. Мальчик был обнаружен в июле 2024 года в одном из отелей города Пьедрас Неграс. В ночь на 23 июля 2024 года он был оставлен матерью, гражданкой России, которая вместе с другими членами ее семьи нелегально пересекла границу США, где вся группа была сразу же задержана. В настоящее время мать ребенка находится в центре содержания нелегальных мигрантов.
https://ria.ru/20250220/rossija-2000541789.html
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россия, мексика, москва, общество
Россия, Мексика, Москва, Общество
Ребенка из России, которого мать оставила в Мексике, вернут на родину

Трехлетнего ребенка из РФ, которого мать оставила в Мексике, вернут на родину

CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico CityВид Мехико
Вид Мехико - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
Вид Мехико. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Трехлетнего ребенка из России, которого мать оставила в отеле в Мексике летом 2024 года, вернут на родину, сообщили в консульском отделе посольства РФ в Мексике.
"18 февраля 2025 года в Москву в сопровождении сотрудников мексиканской миграционной службы был отправлен трехлетний ребенок, оставшийся без родителей в Мексике", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале консульства.
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Там отметили, что в результате семи месяцев сложной и напряженной работы консульскому отделу посольства совместно с компетентными органами России и Мексики удалось урегулировать вопросы возвращения несовершеннолетнего гражданина на Родину.
Мальчик был обнаружен в июле 2024 года в одном из отелей города Пьедрас Неграс. В ночь на 23 июля 2024 года он был оставлен матерью, гражданкой России, которая вместе с другими членами ее семьи нелегально пересекла границу США, где вся группа была сразу же задержана. В настоящее время мать ребенка находится в центре содержания нелегальных мигрантов.
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